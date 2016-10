Discussão sobre elegibilidade marcou campanha a prefeito de Araras

Uma das principais polêmicas das eleições de 2016 em Araras referem-se à elegibilidade de candidato que teve candidatura indeferida, já que Pedrinho...

Uma das principais polêmicas das eleições de 2016 em Araras referem-se à elegibilidade de candidato que teve candidatura indeferida, já que Pedrinho Eliseu (PSDB), aparece nessa situação. Cabe a ressalva de que, apesar de ter a sua ‘candidatura indeferida’ em primeira instância, Pedrinho é classificado como ‘apto’, segundo a Justiça Eleitoral.

Ainda assim o tema ainda gera dúvidas na população ararense, já que parte dos opositores de Pedrinho acusa o candidato de manter a cidade numa ‘expectativa’ caso seja eleito – inclusive com acusações constantes nas campanhas de TV e rádio, por meio das quais os opositores a ele insistiram no tema ‘Ficha Limpa’. O único concorrente que não entrou no assunto ou acusou Pedrinho foi Du Severino (PTN). Já Pedrinho sempre rechaçou tais acusações, garantindo que, se eleito, vai assumir sem contratempos.

Até para uma resposta sobre o caso, Tribuna consultou o TRE-SP (Tribunal Regional de São Paulo), que esclareceu à reportagem as principais dúvidas em relação a candidaturas indeferidas com recurso – como é o caso de Pedrinho.

Segundo o órgão, nesses casos o candidato segue normalmente na disputa, já que ainda tem direito a recorrer às instâncias finais.

Na prática, deve ser notada somente uma mudança na apuração de votos de Pedrinho em relação aos candidatos Du Severino (PTN), Bonezinho Corrochel (PTB), Paulinho Nascimento (PSD) e Breno Cortella (PDT). A situação, contudo, não altera a apuração e contagem dos votos oficial. Na tela em que aparecem todos os nomes, os votos destinados a Pedrinho não ficarão visíveis aos eleitores que acompanharem a apuração por aplicativos da Justiça Eleitoral; eles aparecerão ‘zerados’ na tela geral desses aplicativos. A regra vale a todos os candidatos que disputam a eleição sub judice.

Mas o TRE explica que “esses números serão disponibilizados aos interessados no sistema de acompanhamento de resultado de eleições, o Divulga, em tela específica”, ou seja, todos os votos podem ser acompanhados em tempo real – inclusive os dados a Pedrinho.

“Durante a apuração será possível acompanhar pelo Cartório Eleitoral os nossos votos em cada uma das urnas. E ao fim da apuração saberemos no Cartório Eleitoral quantos votos tivemos”, explica o próprio candidato Pedrinho Eliseu.

Pedrinho garante que se vencer, será diplomado; TRE-SP e indicado por opositor contestam

Tribuna consultou o candidato Pedrinho Eliseu, o TRE (Tribunal Regional Eleitoral) de São Paulo e advogado da área de direito eleitoral, indicado pela Coligação do candidato Breno Cortella (PDT), a pedido da Tribuna. Veja o que cada um diz sobre o caso:

Posição de Pedrinho sobre sua diplomação, caso vença as eleições:

O candidato Pedrinho Eliseu cravou que, se eleito, será diplomado sem qualquer problema. Ele garantiu que, se não tivesse essa certeza, não teria razões para concorrer até o final. “Para quem não se recorda, o atual prefeito – Nelson Brambilla – foi cassado por abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação nas eleições de 2012 em primeira instância — condição muito pior do que a minha, pois eu não tenho meu registro cassado. E o que houve? Ele pôde se defender em outras instâncias, conseguiu o registro no Tribunal e está aí até hoje. Minha situação é mais simples. Não preciso de liminar. Basta o Tribunal liberar o registro, o que já está acontecendo em diversos Tribunais Regionais Eleitorais do país nesta eleição.”, cita Pedrinho.

A coligação dele rechaça a possibilidade do tucano vencer e não ser diplomado. “Diante das decisões dos tribunais eleitorais pelo deferimento de registro nestas eleições, todas com base no que o TSE e o STF julgarão, o Pedrinho conseguirá o registro. Por isso não há risco algum”, explica, para reforçar: “temos convicção de que a Justiça, ante as recentes decisões do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal em casos idênticos ao do Pedrinho, garantirão com tranquilidade o seu registro. O resto é especulação. O direito é dinâmico e agora os tribunais consolidaram seus entendimentos de maneira a favorecê-lo”.

O grupo dele finaliza, explicando ter confiança baseado em decisões já tomadas. “Candidatos nas mesmas situações do Pedrinho que temos acompanhado nestas eleições, já tiveram seus registros de candidatos deferidos, ou logo na primeira instância ou nos Tribunais Regionais Eleitorais, a exemplo dos TRE’s de Santa Catarina, Minas Gerais, Rondônia, Paraíba e Rio Grande do Norte. É só uma questão de tempo, estejam certos disso.”, crava.

Até agora nenhuma decisão final foi tomada. Na quinta-feira (29) o Procurador Regional Eleitoral, Luiz Carlos dos Santos Gonçalves, se posicionou contra o recurso de Pedrinho, citando que “os recorrentes buscam a alteração da sentença com base em fato que ainda não ocorreu e que se dará após o dia das eleições”. A decisão do TRE-SP, contudo, ainda não foi tomada.

Posição do TRE-SP sobre diplomação de candidato que vença as eleições na situação de Pedrinho:

A assessoria do TRE explicou à Tribuna que casos sub judice podem ter diferentes caminhos. Caso o candidato vitorioso permaneça sub judice ou perca o recurso no TSE, a diplomação dele não poderia ser realizada. Já se o TSE concordar com a versão de Pedrinho, a diplomação ocorreria normalmente.

O TRE disse se basear na Resolução 23.456/2015, que foi assinada pelos cinco ministros do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) em dezembro do ano passado. O documento explica que “não poderá ser diplomado nas eleições majoritárias ou proporcionais o candidato que estiver com o registro indeferido, ainda que sub judice”. Segundo o documento, “nas eleições majoritárias, na data da respectiva posse, se não houver candidato diplomado” assume o Presidente do Poder Legislativo, ou seja, o presidente da Câmara, “até que sobrevenha decisão favorável no processo de registro”.

Posição do advogado Hélio Freitas de Carvalho da Silveira, indicado pela coligação de Breno Cortella (PDT) para responder sobre a situação caso Pedrinho vença as eleições:

O advogado Hélio Freitas de Carvalho da Silveira, indicado para falar do assunto pela coligação de Breno Cortella (PDT), diz que a questão sobre quem assume a cadeira de prefeito, caso Pedrinho Eliseu vença as eleições, ainda poderia gerar dúvidas. “Há possibilidades. Contudo, por se tratar de um dispositivo alterado pela mini-reforma de 2015, a Justiça Eleitoral ainda deverá se pronunciar sobre a questão, existindo possibilidade de que o segundo colocado nas Eleições 2016 assuma a cadeira de prefeito automaticamente. A Justiça Eleitoral deverá decidir sobre o assunto.”, finaliza ele.

Hélio (advogado e membro da Comissão de Direito Eleitoral da OAB/SP) alega que a diplomação, caso Pedrinho vença, só vai ocorrer após posicionamento das instâncias superiores. “Como prevê o art. 16-A da Lei 9.504/97, ele só será diplomado, e assumirá a cadeira de prefeito, se o seu registro de candidatura for deferido em instância superior”, pontua o advogado.