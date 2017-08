Discussão pode ter sido motivo de assassinato na zona leste

Uma discussão pode ter motivado o assassinato de Francisco Sales da Silva, 59 anos, ocorrido na noite da última sexta-feira (25) no Jardim Morumbi,...

Uma discussão pode ter motivado o assassinato de Francisco Sales da Silva, 59 anos, ocorrido na noite da última sexta-feira (25) no Jardim Morumbi, zona leste. Até o fechamento desta edição, a Polícia Civil informou que o autor do crime não tinha sido detido, mas identificado e existe a expectativa de que ele se apresente nas próximas horas na Delegacia do Município para depoimento.

A Polícia Civil afirma que o crime foi esclarecido, e que depois do assassinato uma diligência foi realizada, em companhia da Guarda Municipal. O suposto autor do homicídio não foi encontrado na sua residência, mas munição de revólver e outros objetos foram apreendidos no local. Todos passarão por perícia da polícia e irão contribuir na investigação.

Até o momento, a investigação aponta que a vítima conhecia o autor, inclusive poderia ter amizade com este. Mas a informação oficial ainda depende do depoimento do suspeito.

Conforme consta no boletim de ocorrência registrado na Delegacia do Município, o crime aconteceu às 20h na Rua Laurindo Fazanaro, no Jardim Morumbi. Testemunhas relataram que a vítima estava em um bar do bairro, jogando baralho juntamente com o suspeito do assassinato.

Ainda por motivos desconhecidos uma discussão foi iniciada e deu origem a uma briga, que foi separada pelo filho da vítima. Na sequência, testemunhas disseram que a vítima caminhava a pé pela Rua Laurindo Fazanaro, quando um homem se aproximou de bicicleta e disparou vários tiros contra a vítima.

Além da Polícia Civil, a GM também compareceu ao local, além de peritos do IC (Instituto Criminalística). A primeira análise sugeriu que a vítima tenha morrido com três tiros – mas as cápsulas não foram encontradas no chão. O corpo foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Limeira.

A Funerária Municipal informa que Francisco Sales da Silva era casado e residia na Rua Lilian Talita Maria, 156, Jardim Morumbi. Seu corpo foi sepultado no último sábado (26), no Cemitério Municipal.