Dinheiro público tem dono

A Justiça Eleitoral diplomou ontem os 11 vereadores eleitos em Araras para a Legislatura 2017/2020, em solenidade realizada na Câmara Municipal. Mas a situação do próximo prefeito ainda está indefinida – veja matéria na edição de hoje.

A Tribuna vem mantendo diálogo com todos os 11 vereadores eleitos, numa série de entrevistas que começou neste mês e vai se estender até janeiro, mês ainda de recesso parlamentar. Todos demonstram boas intenções, e nós desejamos que obtenham sucesso em suas propostas, ao longo do mandato.

Um dos pontos bastante debatidos nestes encontros foi em relação à responsabilidade financeira do município. Afinal, eles são os representantes legais do cidadão no Legislativo, eleitos democraticamente, e uma das suas principais funções é justamente fiscalizar os gastos do Executivo.

Enquanto aguardamos pelo sucesso do trabalho dos nossos vereadores eleitos, assistimos atitudes condenáveis de outros políticos pelo Brasil afora. Esta onda de corrupção enraizada na cultura da política brasileira precisa de um basta. Para a maioria dos cidadãos brasileiros, é manifesto que a corrupção sempre existiu, mas não de forma tão sistêmica como a Polícia Federal e o Ministério Público Federal vêm denunciando nos últimos anos.

A Câmara Municipal tem uma responsabilidade muito grande como um dos principais poderes da República, e não pode ser submissa a nenhuma das outras duas esferas. Como também não deve usar seus poderes constituídos somente para benefício e interesse dos edis.

Outra questão que merece destaque sobre a responsabilidade dos novos vereadores é quanto aos gastos públicos. Se mesmo em época de estabilidade e crescimento econômico, já não se admitia o crescente aumento dos gastos das últimas gestões, muito menos agora, em período de grave crise econômica.

Toda e qualquer atividade hoje vive a dura realidade do corte de gastos, e essa atitude não pode se limitar ao setor privado. As propostas devem ser um realinhamento e adequação das contas públicas, sem aumento dos gastos. E a sociedade aguarda com expectativa os exemplos que os nossos políticos tem pra dar em relação à contenção dos gastos – isso vale também para uma parcela expressiva do funcionalismo público.

A Tribuna fez um levantamento no ano passado, sobre o aumento dos gastos do Legislativo ararense nos último 20 anos, em matéria publicada em junho de 2015. A conclusão foi que o gasto se elevou ano a ano. Notou-se também que o Legislativo vem utilizando sua “fatia” sempre mais gorda – em virtude do aumento do orçamento municipal – quase que na totalidade.

O orçamento do município em 1995 era de R$ 113 milhões (valores corrigidos até 06/2015) e o Legislativo gastou R$ 1,1 milhão naquele mesmo ano (também com valores corrigidos). Em 2014 o orçamento do município foi de R$ 470 milhões – um aumento de 315%. Já a Câmara gastou R$ 5,1 milhões em 2014 – um aumento de 363%.

Oras… Não há justificativa para o aumento dos gastos do Legislativo, só porque o município passou a arrecadar mais em duas décadas – ainda mais se o número de vereadores caiu de 17 para 11 neste período. A prioridade de investimento do orçamento municipal deveria sempre ser voltada para as melhorias diretamente relacionadas com a comunidade – e não como faz o Legislativo hoje, que usa a verba que recebe para manutenção e administração da sua Casa.

É preciso cobrar da política e dos políticos, que mantenham os pés no chão e trabalhem com muita responsabilidade no uso do dinheiro público. Afinal, dinheiro público tem dono!