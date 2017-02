Dinheiro público não é água

Uma obra construída há pouco mais de seis meses no bairro Bosque de Versalles foi completamente destruída pelas chuvas de verão. Isso deixa claro,...

Uma obra construída há pouco mais de seis meses no bairro Bosque de Versalles foi completamente destruída pelas chuvas de verão. Isso deixa claro, como a falta de um projeto adequado nos loteamentos aprovados pela Prefeitura – sem galerias pluviais dimensionadas corretamente e usando medidas paliativas – custam muito dinheiro do contribuinte e que ainda se mantém, não somente em Araras, mas em todo o Brasil – independentemente de governo.

Vale lembrar que o aumento das áreas impermeabilizadas dos novos bairros Bela Vista e Jardim Dalla Costa, muito provavelmente não contemplaram o aumento do volume das águas pluviais, ficando sub dimensionadas as galerias – ou simplesmente foram direcionadas para a área de preservação permanente do local, visando a diminuição dos custos de implantação.

Para tapar o buraco causado pelas chuvas, a um custo de R$ 120 mil, um processo de licitação foi aberto pela Prefeitura e a construtora Oliveira & Dias – vencedora do processo de licitação – ficou responsável pela construção. Em julho do ano passado, taludes foram implantados nas duas margens de um córrego que passa pelo local, além de muro de arrimo e plantio de vegetação.

Ainda durante as obras, moradores da região alertaram que o investimento na época não resolveria o problema, e a erosão poderia aumentar ainda mais em época de chuva forte. Passados apenas seis meses, as chuvas registradas em janeiro destruíram completamente a obra.

Literalmente, R$ 120 mil do dinheiro pago pelo contribuinte ararense foi levado pelas águas. A erosão aumentou ainda mais e engoliu novamente as margens do córrego, além de colocar em risco de desmoronamento, outra vez, da única passarela para pedestres que divide os dois bairros. Agora caberá a Prefeitura dispor de um volume de recursos muito maior – claro, que dos contribuintes – para tentar sanar o problema oriundo do “erro” na implantação dos bairros.

Para piorar a situação, o avanço da erosão engoliu completamente parte de uma calçada e destruiu a rede de galerias pluviais. Desde o início deste mês, o trânsito no local está interditado para veículos e também para pedestres. A erosão também ameaça um poste da rede de energia elétrica.

Ainda não é possível saber qual medida será adotada pela atual administração para resolver definitivamente a questão, que há anos coloca em risco a estrutura do Bosque de Versalles. Porém, resta apurar de quem é a responsabilidade pelo problema no local, e se é resultado da falta de planejamento, negligência, conivência ou mesmo outros interesses. Em outras áreas de expansão urbana que estão sendo implantadas, isto pode estar se repetindo. E o contribuinte vai pagar novamente a conta, sem cobrar dos responsáveis?