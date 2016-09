Dilma sofre impeachment e não é mais presidente

Em sessão concluída na manhã desta quarta-feira (31), o Senado brasileiro decidiu pelo impeachment de Dilma Rousseff (PT), retirando dela o mandato de presidente...

O impeachment de Dilma foi decidido com 61 votos a favor da saída dela e 20 contrários a uma condenação. Como houve mais de dois terços dos votos concordando com o parecer de que houve crime de responsabilidade, Dilma não é mais presidente do país. Agora, o então interino, Michel Temer (PMDB), toma o posto definitivamente e assume o mandato até o final de 2018.

O processo de seu afastamento se baseou no fato de Dilma ter sido responsabilizada pela edição de três decretos de créditos suplementar, sem autorização legislativa, e por atrasos no repasse de subvenções do Plano Safra ao Banco do Brasil, em desacordo a leis orçamentárias e fiscais.

Com a decisão do plenário em mãos, o presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Ricardo Lewandowski, que presidiu a sessão de julgamento, lavrou a sentença e determinou que Dilma Rousseff e Michel Temer sejam comunicados da decisão, tarefa a cargo do primeiro secretário do Senado, Vicentinho Alves (PR-TO). A sessão foi presidida por Lewandowski, presidente do STF. Ele acaba comandando a Casa Legislativa apenas nesse caso, seguindo o que reza a Constituição, mas o faz apenas por ser alguém que, presumidamente, conhece as leis e é uma pessoa neutra.

A posse de Temer como presidente da República já foi realizada na tarde de quarta-feira, (16h) no Plenário do Senado, pelo presidente da Casa, Renan Calheiros (PMDB-AL). Dilma Rousseff terá até 30 dias para deixar o Palácio da Alvorada, residência oficial do chefe de Estado.

Após a decisão, a ex-presidente afirmou em pronunciamento feito no Palácio do Alvorada que o impeachment é um “golpe parlamentar” e prometeu endurecer a oposição ao governo Michel Temer (PMDB), prometendo “a mais firme, incansável e enérgica oposição que um governo golpista pode sofrer”.

Segundo a Folha de São Paulo, com o impeachment sacramentado, o novo presidente Michel Temer gravou no Palácio do Jaburu pronunciamento à nação (exibido na noite de ontem), admitindo que “a responsabilidade aumentou” e pedindo “reunificação do país para colocar a economia nos trilhos”.

Dilma não perdeu direitos políticos

Mesmo cassando o mandato de Dilma, o Senado manteve os direitos políticos da petista, em votação realizada na tarde desta quarta-feira (31). Houve 42 votos a favor da cassação dos direitos políticos dela e 36 contra, com 3 abstenções. Para que Dilma ficasse inelegível por oito anos, seria necessário que 54 senadores votassem pela cassação.

A decisão em realizar duas votações ocorreu após solicitação da base de apoio a Dilma. O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Ricardo Lewandowski, deixou para o plenário decidir se a votação seria dividida em duas etapas: uma sobre a perda do mandato e a outra sobre a inabilitação dos seus direitos políticos. O requerimento pela divisão foi feito pelo PT e aprovado pelos senadores.

Inicialmente, previa-se uma única votação para o impedimento e a perda de direitos políticos, o que a tornaria inabilitada para o exercício de qualquer função pública, mas Lewandowski atendeu a pedido de destaque apresentado pela bancada do PT.