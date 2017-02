Diferenciado A roubada de bola e a assistência do ararense Nando Carandina no primeiro gol do Red Bull Brasil contra o Santos foi um...

Diferenciado

A roubada de bola e a assistência do ararense Nando Carandina no primeiro gol do Red Bull Brasil contra o Santos foi um dos destaques da partida disputada no Pacaembu. A cada temporada o jogador está se firmando como um grande jogador deve fazer, e não tenho dúvida que em breve Nando deverá estar vestindo a camisa de um grande clube do Brasil, ou quem sabe onde pode chegar esse garoto. Parabéns.

Chegando

O atacante Luan, outro ararense no cenário do futebol brasileiro, disse que está muito confiante em vestir a camisa do Toro Loko – o Palmeiras emprestou o jogador ao Red Bull. O jogador se apresenta esta semana no clube e deverá brigar por uma vaga no time titular muito em breve. Boa sorte Truta.

Saudade

Antes mesmo de o Ituano abrir o placar contra o Palmeiras, o nome de Cuca já era “trending topic” no Twitter – ou seja, estava entre os assuntos mais comentados na rede social. Depois que Guly abriu o placar, as cornetas começaram a soar. Muitos palmeirenses mostraram estar com saudades do antigo treinador. Será que a batata de Eduardo Baptista vai começar a assar.

Pé direito

Foram 31 minutos em que o São Paulo bateu com a cara na porta e assustou os mais de 50 mil torcedores presentes no Morumbi. O ofensivo time montado por Rogério Ceni esbarrou em uma muralha construída pela Ponte Preta. Mas o Tricolor teve paciência. Teve também os passes precisos de Cueva, a tarde inspirada de Gilberto e uma grande atuação no segundo tempo para golear a Macaca por 5 a 2 na volta do Mito ao Morumbi.

Tecnologia já

O gol irregular de Kayke no fim da partida entre Santos e Red Bull Brasil, neste domingo, no Pacaembu, pelo Campeonato Paulista, ainda vai dar muito o que falar. O técnico Dorival Júnior comentou sobre o lance e pediu o uso da tecnologia no futebol brasileiro. O treinador criticou a International Football Association Board, órgão que regulamenta as regras do futebol, e ainda ressaltou que os erros de arbitragem foram vitais para os dois lados.

Carrasco

Claudinho viveu no último sábado o maior momento da carreira. O atacante, de 20 anos, marcou o gol que fechou a vitória do Santo André por 2 a 0 sobre o Corinthians, justamente o clube dono de seus direitos econômicos. Sem chances no profissional, o jogador foi emprestado pela diretoria e se transformou no carrasco alvinegro na segunda rodada do Campeonato Paulista.