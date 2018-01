Diferença entre maior e menor preço de combustível é de apenas R$ 0,10

Com base nos dados apurados pela ANP (Agência Nacional do Petróleo) Tribuna apurou que uma constatação apontada já por manifestantes e pela própria Prefeitura...

Com base nos dados apurados pela ANP (Agência Nacional do Petróleo) Tribuna apurou que uma constatação apontada já por manifestantes e pela própria Prefeitura de Araras é verídica e vem se mantendo: Araras hoje tem a menor variação entre o maior e o menor preço do combustível na região.

Seja etanol ou gasolina, a diferença apurada em quase 15 postos da cidade nunca varia mais de 10 centavos, ou seja, o valor praticado nos postos é muito próximo, o que justamente tem irritado os motoristas, que vislumbram poucas opções. Em levantamentos feitos ao longo dos últimos meses é possível verificar que essa diferença, de apenas 10 centavos, foi constante na cidade.

“Ficou constatado que há cidades na região em que o maior preço cobrado é mais barato do que o maior preço de Araras (como Limeira, Leme, Conchal e outras), bem como que outros municípios têm o maior preço, mais caro que o maior preço praticado em Araras (Rio Claro, por exemplo). O que nos chamou a atenção, e foi motivo de indagação pelo prefeito junto aos empresários, é o fato de que em Araras, entre o maior preço e o menor preço de todos os postos, a diferença é de apenas dez centavos, enquanto que em outras cidades ela chega a ser de trinta centavos, quarenta centavos”, chegou a declarar o responsável pela fiscalização urbana, Walassy Carlos em fala divulgada pela própria Prefeitura de Araras há algumas semanas. Depois da declaração dele a Tribuna realizou os levantamentos e constatou que a diferença é frequente.

De fato em cidades como Rio Claro, Mogi Guaçu, Mogi Mirim e Limeira a variedade de preços é muito maior. Na gasolina, por exemplo, o litro tem variação de custo de mais de 45 centavos em Limeira – enquanto em Araras ele varia, de um posto a outro, no máximo 10 centavos.

Quando o etanol é analisado a constatação é a mesma:há até municípios em que a variação entre postos é pouco maior de 13 centavos, e em Mogi Mirim, por exemplo, é possível encontrar uma diferença de quase 50 centavos no litro, entre estabelecimentos. Mas em Araras a diferença é a menor, de apenas 10 centavos novamente.

Tanto para a gasolina quanto para o etanol o menor preço praticado em Araras sempre é mais caro que os menores preços praticados em pelo menos 5 cidades próximas pesquisadas pela Tribuna. Enquanto em Mogi Guaçu, por exemplo, o álcool mais barato sai por R$ 2,599 o litro, em Araras não há postos com custo menor que R$ 2,799. Se levar-se em conta valores praticados por esse combustível em Limeira a diferença entre encher o tanque no posto com a menor tarifa de Limeira e no posto com a menor tarifa de Araras pode custar R$ 15 por tanque para o consumidor.