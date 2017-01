Dias antes de sair, ex-prefeito regulamentou Acesso à Informação

O ex-prefeito Nelson Brambilla (PT) promulgou e publicou na sua última semana de governo decreto que regulamenta a implementação do sistema de acesso à...

O ex-prefeito Nelson Brambilla (PT) promulgou e publicou na sua última semana de governo decreto que regulamenta a implementação do sistema de acesso à informação, conforme prevêem as leis federal nº 12.527/2011 e municipal nº 4.797/2015. Na prática o prefeito regulamentou regras e normas para pedidos de acesso à informação feitos pela população de Araras. O decreto está em vigor desde dezembro.

Apesar da lei municipal que rege o assunto ser de outubro de 2015, mais de um ano atrás, somente em dezembro de 2016 Brambilla regulamentou por meio de decreto a implementação do Sistema de Acesso à Informação.

De acordo com a norma, a Secretaria Municipal da Administração fica responsável pelo SIC (Serviço de Informação ao Cidadão), um órgão “de fácil acesso e aberto ao público, destinado ao atendimento das informações solicitadas por meio físico ou virtual, cabendo-lhe atender e orientar o público, informar sobre a tramitação de documentos nas unidades e receber e registrar os pedidos de acesso à informação, competindo, para a consecução de suas finalidades”.

Esse órgão tem como funções receber o pedido de acesso à informação; registrar o pedido em sistema eletrônico e a entrega do respectivo protocolo, assegurando a informação sobre a tramitação de documentos nas suas respectivas unidades; encaminhar o pedido à unidade responsável pelo fornecimento da informação, quando couber; e indeferir o pedido de acesso à informação, justificando a recusa.

O decreto já prevê que o SIC (Serviço de Informação ao Cidadão) atenderá ao público no Paço Municipal, localizado à Rua Pedro Álvares Cabral, Centro, das 9h às 16h, nos dias úteis.

A norma imposta pelo decreto do ex-prefeito ainda imputa à Secretaria Municipal de Administração, no Sistema de Acesso à Informação, as seguintes atribuições: orientar e informar o cidadão sobre os procedimentos para o acesso aos serviços; protocolizar documentos e requerimentos de acesso à informação; analisar, cadastrar e atender às solicitações feitas presencialmente, por correspondência física ou por meio eletrônico; receber os requerimentos e direcioná-los aos setores competentes, para que o SIC responda, no caso de o pedido de informação não puder ser imediatamente fornecido. A norma prevê 20 dias para respostas, prorrogáveis por 10 dias mediante justificativa da qual será dada ciência ao requerente.

A Secretaria Municipal de Administração ainda precisará examinar as condições de armazenamento e disponibilização dos arquivos e propor as alterações necessárias à sua acessibilidade. Caso o pedido de acesso à informação se relacione com dois ou mais setores da Prefeitura, o SIC poderá desmembrá-lo, encaminhando aos setores competentes.

Para a implementação do Sistema de Acesso à Informação, competirá aos órgãos da administração pública municipal direta e indireta dos Poderes Executivo e Legislativo designarem, por meio de seus representantes legais (via Portaria) a autoridade denominada ‘Autoridade Gestora Municipal’. Ou seja, essa Portaria deverá ser adotada para indicar o nome do responsável por gerir os meios de acesso à informação do poder público municipal.

A autoridade gestora municipal deverá monitorar a implementação do sistema de acesso à informação, recomendar as medidas necessárias ao seu aperfeiçoamento, orientar as unidades responsáveis pelo fornecimento das informações e apresentar relatórios periódicos sobre a matéria; classificar as informações sigilosas, bem como desclassificá-las, a pedido ou ex officio, e revê-las a cada dois anos; conhecer dos recursos interpostos das decisões que denegarem o acesso à informação ou solicitarem a desclassificação de informações sigilosas.

O decreto prevê que não serão atendidos pedidos de acesso à informação genéricos; desproporcionais ou desarrazoados; que exijam trabalhos adicionais de análise, interpretação ou consolidação de dados e informações, ou serviço de produção ou tratamento de dados que não seja de competência do órgão ou entidade; e ainda referentes a informações protegidas, tais como sigilo fiscal, bancário, telefônico, de operações, de correspondência, fichas financeiras, laudos médicos, avaliação de desempenho e estágio probatório de servidor, bem como auditorias e procedimentos disciplinares em andamento.

Mesmo se o pedido de informações for indeferido o interessado poderá interpor recurso contra a decisão em 10 dias a contar da respectiva ciência. A decisão que negar o acesso à informação deverá ser devidamente fundamentada.

O recurso será dirigido à Autoridade Gestora Municipal. Se for mantido o indeferimento do acesso à informação pela Autoridade Gestora Municipal, o recorrente pode reclamar junto ao Chefe do Poder Executivo Municipal, o prefeito.