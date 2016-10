Diagnóstico de Brambilla e Breno aponta que cenário nacional pesou na votação

Com pouco mais de 10 mil votos, e em quarto lugar dentre os cinco candidatos a prefeito em Araras, a quantidade de votos...

Com pouco mais de 10 mil votos, e em quarto lugar dentre os cinco candidatos a prefeito em Araras, a quantidade de votos recebida por Breno Cortella (PDT) surpreendeu até o mais pessimista dos correligionários do pedetista. Apesar de ser candidato do governo – oficiosamente, apontado por muitos com balanço positivo – o nome do atual vereador acabou não emplacando na candidatura, e o prefeito Nelson Brambilla (PT) acabou não conseguindo fazer um sucessor.

Um candidato do governo não tinha desempenho tão ruim desde 1996, quando houve quatro candidatos a prefeito, sendo que Valdemir Zuntini (candidato a sucessor de Pedro Eliseu Sobrinho) teve 10.653 votos. Naquele ano, o vencedor foi Warley Colombini, com 17.888 votos, seguido por Luiz Carlos Meneghetti (12.758 votos); e Jair Della Coletta teve apenas 6.456 votos.

Apesar de Warley Colombini não ter conseguido a reeleição em 2000, ele teve, naquele ano, 14.192 votos (25%), ante a 18.482 votos de Pedro Eliseu (32,6%) e 23.982 votos do então eleito Luiz Carlos Meneghetti (42,39% dos votos válidos). Em 2008, mais uma vez o prefeito (na época, Luiz Carlos Meneghetti) não conseguiu que seu pretenso sucessor – Francisco Nucci – fosse eleito; Nucci perdeu para Pedrinho Eliseu, mas teve 28.359, contra mais de 38 mil de Pedrinho.

Mesmo os números das eleições de 2016 terem sido tão ruins quanto os de 20 anos atrás, o prefeito Nelson Brambilla adotou tom sereno e garantiu que, independentemente de quem assuma a cadeira de chefe do Executivo, ele fará uma transição amigável e amistosa. Durante seu programa semanal na Rádio Clube, na manhã de sexta-feira (7), Brambilla contou que não questiona resultados de urna e da justiça, e por isso agora vai apenas aguardar resultados pra fazer a transição.

No próprio programa de rádio ele chegou a citar rejeição à sigla nacionalmente, o que acabou se manifestando por meio das urnas. À Tribuna, Brambilla reforçou entender que “o resultado tem muito reflexo do cenário nacional”, e se mostrou preocupado com essa situação.

Ainda assim ele fez questão de destacar que não há críticas a se fazer à opção da população, e se mostrou disposto a fazer uma “transição republicana”, como citou. “Vou montar uma equipe de transição”, destacou, contando que isso ocorrerá em todos os setores, detalhadamente, deixando tudo claro – inclusive à imprensa e ao novo prefeito – sobre todas as medidas ocorridas em seu governo. “Estamos abertos a uma transição tranquila”, destaca Brambilla, admitindo, contudo, que a situação surpreendeu. “Recebemos a votação com tristeza”, admitiu.

Breno agradece apoio e admite “forte rejeição aos petistas e ex-petistas”

Breno Cortella (PDT) fez questão de agradecer os votos recebidos dos eleitores dele na semana passada, mas concorda que o histórico dele no PT (que vem sendo criticado no cenário nacional) acabou pesando.

“Existiu sim uma forte rejeição aos petistas e ex-petistas em todas as cidades. Mesmo eu tendo rompido com o PT e me filiado no PDT também paguei esse preço. Isso favoreceu o candidato do PSDB e as outras candidaturas. Ocorreu uma nacionalização da eleição, por tudo isso que o pais está passando”, citou.

Breno lembro que “mesmo o governo do Dr Brambilla sendo muito bem avaliado, isso não reverteu em apoio político eleitoral”. Ele explicou que essa relação não foi estabelecida pelo eleitor nas eleições deste ano especificamente, ou seja, a avaliação positiva de Brambilla acabou não pesando na eleição.

Ainda assim ele reforçou que já foi bem votado na cidade, e que o governo municipal é bem avaliado “e há um reconhecimento por tudo aquilo que foi feito”, citando exemplo de que o próprio Breno, em 2010, alcançou 18 mil votos para deputado estadual em Araras. “Eu lutei para discutir a cidade, mas a onda geral foi muito maior. Assim, também senti falta de um debate melhor sobre o futuro de nossa amada cidade”, disse.

“Minha expectativa era de ser eleito, construímos a candidatura para isso. Mas fatores externos influenciaram nesse desfecho. Existiu pouco espaço para debater propostas para a cidade. Falar do que foi feito e do que agora é possível fazer. Isso foi somado também há uma rejeição à política e um desejo de mudança total”, pontuou, ainda assim reforçando agradecimentos ao prefeito Brambilla “pelo generoso apoio”.

O vereador ainda não sabe qual caminho adotar pelo próximo ano, e explica que agora irá se focar na atuação no Legislativo. “Com relação ao meu futuro, ainda é cedo. Sigo com meu trabalho na Câmara até o final do ano. Depois irei reforçar minha atividade profissional, especialmente como advogado e outros projetos em mente. Aproveitarei para fazer uma avaliação de todo esse período, mas continuo acreditando na política, seguirei lutando por justiça e direitos, como sempre fiz”, reforçou.

Sobre a situação de Pedrinho, Breno se mostrou sereno e espera que o caso se resolva o quanto antes. “Para o bem de nossa cidade, desejo que o imbróglio jurídico seja rapidamente resolvido pela Justiça Eleitoral e nossa cidade possa ter estabilidade e desenvolvimento humano”, completa.

“Essa também foi minha primeira eleição para prefeito. Numa campanha tão curta, quem já foi candidato sai em vantagem. A diferença entre as três principais candidaturas deferidas foi relativamente pequena. Ficamos 3.446 votos atrás do Paulinho e 135 votos atrás do Bonezinho. Toda a eleição também foi dominada pela discussão da inelegibilidade do Pedrinho, assim tivemos 28.788 eleitores que apostaram nessa candidatura e outros 38.699, que optaram por um dos outros quatro candidatos deferidos”, citou, reforçando que tinha um bom grupo e boas propostas. “Eu lamento, mas respeito a decisão do eleitor”, ponderou Breno.