Dia das Mães: Horário de funcionamento do Cemitério é ampliado a partir desta sexta

A partir desta sexta-feira (12) e até o próximo domingo (14), Dia das Mães, o horário de funcionamento do Cemitério Municipal será ampliado. Segundo a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, Urbanos e Rurais, os portões permanecerão abertos das 6h às 19h.

Depois do Finados, o Dia das Mães é a segunda data que mais atrai visitantes para o Cemitério Municipal. De acordo com Carlos Cerri Júnior, secretário de Serviços Públicos, o local recebeu manutenção nas últimas semanas com apoio da Secretaria Municipal de Obras.

“A manutenção incluiu os sanitários e muitos estavam sem portas e com torneiras danificadas. A entrada principal também ganhou nova pintura, além dos muros e das jardineiras”, disse Cerri. A capela, que fica no interior do Cemitério, ganhou reforma e limpeza e a poda no gramado e nos jardins foi concluída.

Em relação ao comércio de flores – comum durante a data nos arredores do Cemitério – Cerri informa que os vendedores interessados se inscreveram na Prefeitura e participaram de um sorteio. “Apenas os cadastrados serão permitidos no local e haverá fiscalização durante todo o fim de semana”, afirma.

Atenção para o mosquito aedes aegypti

A Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde também realizou limpeza no interior do Cemitério e retirou vasos e outros itens que podem acumular água. A Prefeitura alerta para que o visitante evite deixar água parada nos vasos para impedir focos do mosquito aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.