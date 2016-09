Dia da Padroeira da cidade

Graças a Deus participei mais um ano das festividades em homenagem à Padroeira da cidade, “Nossa Senhora do Patrocínio”, no último dia 15 de...

Graças a Deus participei mais um ano das festividades em homenagem à Padroeira da cidade, “Nossa Senhora do Patrocínio”, no último dia 15 de agosto. Aliás, diga-se de passagem, maravilhosa como sempre, em todos os aspectos. Conversando ora aqui, ora ali, com diversas pessoas, por coincidência congregados Marianos, filhas de Maria e senhoras que pertenceram naquela época à Irmandade de São Benedito, quantas recordações vieram dos tempos passados: recepções de fitas, novena, coral afinadíssimo que abrilhantavam as solenidades…

O dia da festa, 15 de agosto, era um “formigueiro”. Pela manhã, a Igreja Matriz (hoje Basílica Menor) superlotada, ricamente enfeitada, com Santa Missa cantada, comunhão geral. Monsenhor Quércia enaltecia a figura de Maria Santíssima. Em seguida, as filhas de Maria se dirigiam para o Educandário Dona Benedita Nogueira, onde as irmãs missionárias colaboravam no enfeite do carro andor da Padroeira.

As demais associações providenciavam o enfeite de seus padroeiros, os marianos tinham o andor de São Francisco de Assis, e o trajeto obrigatório para carregar o andor era nas cores branco ou azul marinho; à tarde chegava o grande momento, as bandeiras das entidades indicavam a ordem, os Marianos organizavam as filas, a Irmandade de São Benedito tinha à frente o saudoso Albino Laurindo carregando o estandarte.

Durante o longo percurso, as irmandades, impecavelmente com seus uniformes, os cânticos eram ouvidos de longe “Ó Mãe querida… do Prata ao Amazonas…”. Só com os olhos o Monsenhor Quércia comandava tudo.

Na chegada do carro andor, rodeado por grande número de filhas de Maria e Anjos, o silêncio era geral, e os católicos aguardavam ansiosamente o sermão do Monsenhor Quércia ou do Cônego Olavo Braga Scardigno. Encerrando com a coroação de Nossa Senhora.

Os tempos mudaram, mas as solenidades continuam com o mesmo brilho de outrora, sempre impecáveis, como aconteceu na última festa, que ficará marcada no coração de todos os católicos.

O Educandário Dona Benedita Nogueira, hoje transformado em Casa da Memória Pedro Pessotto Filho, foi cenário de maravilhosos encontros da juventude católica ararense e demais associações religiosas da cidade, onde todos eram recebidos de braços abertos pelas bondosas Irmãs Missionárias. Em reuniões festivas, manhãs de formação, retiros espirituais, trabalhos manuais etc. Pois o local era confortável e espaçoso. Tinha também nos fundos uma pequenina gruta muito antiga e inúmeras árvores frutíferas.

E foi justamente numa manhã de formação debaixo das sombras dessas árvores que plantamos duas sementinhas: a 1ª com a autorização das irmãs, foi construida aquela gruta do hoje instalada no Calçadão Monsenhor Quércia, inaugurada em 8 de dezembro de 1954, em homenagem ao ano Santo Mariano; a 2ª sementinha, em 4 de novembro de 1968, quando fundamos o jornalzinho Pena Mariana para atividades culturais da juventude mariana.

Esse local, desde a sua fundação, sempre foi e sempre será um pedacinho do berço da cultura de Araras. Ontem preparava as crianças, depois os jovens, agora vai guardar toda a sua história para novas gerações.

São boas recordações que ficaram gravadas no coração do povo católico ararense de épocas passadas.