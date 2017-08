Dia da Padroeira: Cerca de 5 mil devotos acompanham procissão em feriado

Cerca de 5 mil devotos de Nossa Senhora do Patrocínio participaram da procissão que integra os festejos em homenagem a padroeira da cidade nesta...

Cerca de 5 mil devotos de Nossa Senhora do Patrocínio participaram da procissão que integra os festejos em homenagem a padroeira da cidade nesta terça-feira (15). A estimativa de público é da organização do evento.

As atividades religiosas foram realizadas na Basílica Nossa Senhora do Patrocínio, e começaram às 6h, com o repique dos sinos – cerimônia tradicional no município – e a Alvorada.

Feriado religioso municipal, o dia foi marcado também pela missa solene às 7h15, seguido do café da manhã no Largo da Basílica, com a presença de devotos dos vários bairros da cidade. Houve ainda, celebração às 10h com a presença de padres de diversas paróquias da cidade.

O auge das festividades foi a procissão no fim da tarde pelas ruais do Centro da cidade, que teve como ponto de concentração e chegada o Largo da Basílica. Jovens do Tiro de Guerra estiveram durante todo o percurso ao lado da imagem, que veio em um andor ornamentado com rosas brancas, rosas e também begônias brancas. Assim com a participação de diversas crianças que também fizeram apresentações teatrais durante a missa festiva.

Como todos os anos a imagem da santa foi coroada por uma criança da comunidade. A entidade religiosa foi homenageada durante o evento, com encenação da sua chegada à cidade. As festividades foram encerradas com uma quermesse na Praça Barão de Araras.

O feriado religioso também marca o aniversário de 155 anos de fundação de Araras. No dia 15 de agosto, feriado municipal, comemora-se o aniversário de fundação da cidade, que coincide com a inauguração da capela dedicada à Nossa Senhora do Patrocínio das Araras, em 1862. Em 24 de março de 1871, o povoado de Nossa Senhora do Patrocínio foi elevado à categoria de vila, passando a partir daquele momento a constituir um município, que já possuía cinco mil habitantes e é o dia em que é comemorado o dia de emancipação da cidade.