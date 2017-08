Detran aponta irregularidades em duas autoescolas de Araras

O Detran (Departamento Estadual de Trânsito) de São Paulo divulgou a toda a imprensa de São Paulo que flagrou na noite de ontem, quarta-feira...

O Detran (Departamento Estadual de Trânsito) de São Paulo divulgou a toda a imprensa de São Paulo que flagrou na noite de ontem, quarta-feira (23), irregularidades em duas autoescolas e CFCs (Centros de Formação de Condutores) de Araras.

“Durante fiscalização em aula prática de direção, a equipe do Detran.SP constatou que um veículo da Autoescola Avenida, que, segundo o sistema e-CNHsp – por meio do qual o órgão faz o rastreamento das etapas do processo de habilitação –, deveria estar sendo utilizado naquele momento em uma aula prática da categoria B (carro) encontrava-se estacionado em frente ao estabelecimento sem ninguém em seu interior. Tanto o instrutor como o aluno que deveria estar em aprendizagem no carro não estavam presentes”, pontuou o Detran.

Também na noite de ontem a equipe diz que encontrou outras irregularidades na Autoescola Araras. “Foi verificado que três alunos haviam inserido suas digitais para abertura da aula teórica, porém não estavam presentes. No local, a equipe constatou ainda a presença de apenas um instrutor que ministrava aula de legislação de trânsito para duas turmas em uma única sala, pois a responsável por uma delas compareceu na autoescola somente no horário de encerramento da aula”, pontua informe do órgão estadual.

Em ambos os casos foram registrados em boletins de ocorrência na Delegacia de Polícia de Araras. Os envolvidos, tanto os responsáveis pelos CFCs como os candidatos à habilitação, responderão a inquérito policial.

O Detran anunciou que as autoescolas terão suas atividades suspensas preventivamente por 30 dias e responderão no Detran-SP a um processo administrativo que pode resultar até em descredenciamento. As empresas têm direito a apresentar defesa antes da conclusão do processo.