Detran quer suspender autoescola de Araras acusada de irregularidades

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) divulgou nesta quarta-feira (23) que no dia anterior, terça-feira (22) flagrou irregularidades cometidas por um Centro de Formação de Condutores (CFC) em Araras.

Segundo o Detran, “numa ação de fiscalização na autoescola Belvedere, os agentes do Detran.SP verificaram que, apesar de estar registrada no sistema e-CNH, uma aula prática de direção veicular na categoria D (micro-ônibus ou ônibus) prevista para aquele horário não estava ocorrendo. O veículo que seria usado na aula estava estacionado sem a presença do instrutor e do aluno nos arredores da autoescola, que estava fechada”, conforme nota informada pelo Detran.

Segundo o órgão divulgou na mesma nota, o e-CNH é um sistema eletrônico de registro de aulas e que permite o órgão fazer o rastreamento de todas as etapas de habilitação, desde as aulas teóricas até a presença dos alunos nas aulas práticas, veículos utilizados e instrutores escalados.

O órgão estadual ainda informa que foi registrado um boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia da cidade “por inserção de dados falsos em sistema de informação (artigo 313-A)” e que “o dono da autoescola, o instrutor e o aluno, que se apresentaram na delegacia no momento da autuação, foram presos em flagrante”.

O órgão estadual ainda garantiu que a “autoescola terá suas atividades suspensas preventivamente por 30 dias e responderá a um processo administrativo junto ao Detran-SP, que poderá resultar no seu descredenciamento. Como garante a Constituição Federal, a empresa terá direito a apresentar defesa antes da conclusão do processo”, segundo o Detran paulista.

A Ouvidoria do Detran.SP pode ser acionada pelo portal www.detran.sp.gov.br ou diretamente no link a seguir http://bit.ly/1ZfLWnf. É garantido sigilo absoluto ao denunciante.

O Detran ainda informou que “realiza regular e periodicamente diligências e fiscalizações em parceiros como CFCs, médicos e psicólogos credenciados e em locais de exames práticos a fim de coibir eventuais fraudes e irregularidades no processo de habilitação”.