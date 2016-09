Determinação é o tempero para o sucesso

Robson Corrêa Santos é sócio de uma das mais tradicionais pizzarias do Jardim Cândida, zona oeste. A Gela Pizzaria fica na rua Vicente Ferreira...

Robson Corrêa Santos é sócio de uma das mais tradicionais pizzarias do Jardim Cândida, zona oeste. A Gela Pizzaria fica na rua Vicente Ferreira dos Santos – no quadrilátero considerado o ponto central do bairro – e nasceu da união do sonho de dois amigos empreendedores.

“Trabalhava há mais de 10 anos como gerente de uma gráfica e depois abri minha própria empresa, mas sempre tive o sonho de ser proprietário de uma pizzaria”, contou. A oportunidade surgiu da amizade do seu sócio Ricardo, que há anos comanda um carrinho de lanches que fica no mesmo bairro.

“Ele também tinha o mesmo desejo e transformamos em oportunidade. Na época, a mãe do Ricardo tinha uma quitanda e que estava encerrando as atividades. Decidimos investir, adaptamos o prédio e assim nasceu a Gela Pizzaria”, recordou.

A pizzaria cresceu rapidamente e conquistou clientes não somente da zona oeste, mas de outros pontos de toda a cidade. Mesmo com a crise financeira o espírito empreendedor dos amigos proprietários continua e as famílias contribuem para o crescimento do ramo. “Estou ensinando a herança para meus filhos”, brinca Robson.

Comerciante trocou São Paulo pelo interior

Apesar de hoje ser um promissor comerciante, a trajetória de vida de Robson começou na cidade de Diadema, localizada no Grande ABCD, em São Paulo. “Há 15 anos atrás a empresa gráfica onde eu trabalhava como gerente foi transferida para Araras e na primeira visita à cidade já fiquei apaixonado”, revela Robson que contou também que sempre desejou construir a vida no interior.

A aptidão pelo ramo da pizzaria começou em Diadema, onde trabalhou em um restaurante e chegou a ser gerente. “Comecei como motoboy até chegar ao cargo mais alto”, relatou.

Foi a mudança para Araras que transformou a vida do comerciante que disse que tem apenas elogios para a cidade. “Como disse foi paixão à primeira vista e cresci na cidade. Hoje tenho minha família e filhos e nela estou e quero ficar até morrer”, finaliza.