Desrespeito, de novo! Mais uma vez parcela da população ararense deu demonstração pública e notória de que não respeita as regras quando não acha...

Compartilhe em suas redes sociais!

Desrespeito, de novo!

Mais uma vez parcela da população ararense deu demonstração pública e notória de que não respeita as regras quando não acha conveniente. E mais, ainda deixou claro que se sente indiferente se atitudes egoístas podem atrapalhar a vida dos demais cidadãos. Mais uma vez o desrespeito partiu de pessoas que estavam em sessão solene da Câmara de Araras. Na última quarta-feira (20), o Poder Legislativo de Araras realizou sessão em homenagem às Igrejas Evangélicas de Araras, que de fato desempenham relevante trabalho social para a comunidade. O problema é que quem foi acompanhar a sessão não encontrou vagas em ruas próximas, e muitos resolveram estacionar nos dois lados da Rua São Joaquim. Vale lembrar que o Demutran já fixou placas em um dos lados da via proibindo o estacionamento, o que foi totalmente ignorado por alguns dos cidadãos que estiveram na sede do Poder Legislativo. Com isso, novamente moradores da via ficaram sem conseguir sair com os carros.

Sinal digital

É iminente a chegada da TV digital em Araras – em alguns poucos meses o sinal analógico de TV aberta deve ser desligado na cidade. Algumas emissoras de alcance nacional têm sido de difícil sintonização nas TVs dos ararenses (como a TV Record), enquanto outras têm apresentado algumas falhas. O sinal digital da TV Globo, por exemplo (emissora de maior alcance nacional e maior audiência), tem sido alvo de reclamações há meses. Até publicações no Facebook constatam o problema. O temor é que sem o sinal analógico, se o digital não funcionar bem e os ararenses sem TV por assinatura podem ficar sem oportunidade de assistirem às maiores emissoras do país.

Não vai segurar!

Em conversas de corredor pela Prefeitura de Araras, alguns nomes de secretários municipais da atual gestão são citados como “problemáticos” para o próprio núcleo do Poder Executivo. Isso porque já se tem relatos de conversas em que os chefes de algumas secretarias chegaram a declarar, sem qualquer constrangimento, que suas decisões seriam inquestionáveis. Um dos comandantes de uma pasta teria declarado em conversa ouvida dentro de sua secretaria que ele tem “a caneta na mão”, e que por isso as coisas deveriam caminhar à sua conveniência dentro da referida secretaria – mesmo que o procedimento correto não seja o adotado por ele. Há, além desse, outros secretários envolvidos em situações que desagradaram o prefeito Pedrinho Eliseu, que teria deixado claro a pessoas próximas que se os problemas chegarem ao ponto de macularem a imagem de seu governo, irá trocar alguns dos contestados secretários.

Batendo forte

A vereadora Regina Corrochel tem “batido firme e forte” na atual administração municipal. Regina tem intensificado cobranças principalmente na área de Educação. A vereadora reforçou que já foram passados bem mais que os chamados “100 primeiros dias” de governo, e que por isso não vê sentido em se imputar responsabilidade pelos problemas não resolvidos agora a governos passados. Apesar das duras cobranças, Regina garante que o caráter incisivo de suas falas não visa criar cisões entre o Legislativo e o Executivo e reforçou que “o meio político às vezes é perverso”. Segundo ela, “situações às vezes são plantadas visando criar revanchismo político”. Corrochel ainda cobrou que, independentemente de seu tom, não quer ser ‘rotulada’ de situação ou oposição.

Asfaltamento

Como de praxe, a população tem reclamado muito ainda da condição do asfalto em diversas ruas e avenidas de Araras. Pedrinho Eliseu (PSDB) garantiu que a administração municipal tem adotado critérios técnicos para asfaltamentos pela cidade. Segundo Pedrinho, “buraco pequeno, de 10 cm, a massa fria não vai sair” se for colocada. O prefeito garante que até as concessionárias de rodovias trabalham assim com buracos menores. Os buracos maiores estão sendo recortados no padrão de rodovias para fazer o tapa-buraco, segundo ele. Já em locais onde não há mais como recuperar o asfalto, Eliseu garante que recapeamento está sendo feito por completo. A prioridade é para “vias de acesso”. Pedrinho admitiu que na Avenida Milton Severino, de acesso à zona leste, é exemplo de um desses locais “preocupantes”, e para esse projeto ele promete buscar dinheiro. Como o local tem solo complicado, o trabalho deve ser mais oneroso e complexo. A ideia do prefeito é financiar os recursos para essa obra e pagar com juros baixos.

Abusado!

O prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) se mostrou bastante irritado com veículos de imprensa que estariam fazendo críticas a seu governo. No entendimento do prefeito, alguns veículos estariam empenhados em criticar sua administração. No Programa do Prefeito, veiculado pela Rádio Clube e pela Tropical FM na sexta-feira da semana passada (15), Pedrinho criticou “meia dúzia” que teria criado um jornal que “coincidentemente só fala da gente; tudo de ruim que acham que tem que falar”. Eliseu estaria referindo-se a um site, mas não citou em nenhum momento a qual veículo estava se dirigindo. O prefeito garantiu que pediu “para investigar o assunto” e se disse vítima de abuso dos meios de comunicação. “Meia dúzia que quer criar um clima inexistente”, reclamou.

Presença maciça

Quem passou defronte a Câmara de Araras na última quinta-feira (21) pode notar, com facilidade, que a audiência pública realizada naquela noite tinha nítida correlação com a Guarda Civil Municipal. Afinal, ao menos oito viaturas da corporação foram vistas, ao mesmo tempo, no local, já que o assunto despertava interesse na corporação, ao discutir-se ali o cumprimento do Estatuto da Guarda.

Sem lei

No início do ano ações mais intensas de fiscalização para inibir som alto ou infrações de trânsito (cometidas em aglomerações) puderam ser vistas pela cidade. Porém, aparentemente elas parecem ter diminuído. Na sexta-feira (22), uma moradora chegou a questionar Pedrinho Eliseu (PSDB), no Programa do Prefeito (transmitido via rádio), que seria frequente a realização de “rachas” em trechos da cidade. Além disso, no Jardim 8 de Abril o som alto estaria perdurando até a madrugada, incomodando moradores sem qualquer impedimento por parte de autoridades municipais.

TORPEDO

“As vias públicas devem sempre estar livres para o tráfego, estacionamento e parada, salvo as exceções legais e sendo proibido a existência de obstáculos, bem como a reserva de seu uso para particulares. O Demutran solicita a compreensão da população na retirada dos objetos”.

Do diretor do Demutran, Laerte Tognasca Neto, sobre o “cerco” contra estabelecimentos comerciais que colocam objetos nas vagas que são destinadas para o estacionamento de veículos.