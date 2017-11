Desligamento do sinal analógico de TV é adiado para 17 de janeiro

O Grupo de Implantação da TV Digital decidiu nesta terça-feira (28) prorrogar o período para o desligamento do sinal analógico. Em Campinas e no...

O Grupo de Implantação da TV Digital decidiu nesta terça-feira (28) prorrogar o período para o desligamento do sinal analógico. Em Campinas e no Vale do Paraíba o processo de desligamento teria início hoje e foi prorrogado até o 17 de janeiro de 2018.

Com isso a data para o desligamento do sinal de TV analógico de diversas cidades da região programada para esta quarta-feira (29) foi adiada. A mudança definida pelo Gired (Grupo de Implantação do Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV) foi selada em reunião na sede da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) em Brasília/DF.

De acordo com o Gired, grupo que coordena a implantação do sinal digital no país – formado pelas emissoras de televisão, operadoras de telefonia e representantes do governo -, uma pesquisa mostrou que é preciso mais tempo para que, pelo menos, 90% das residências estejam adaptadas ao novo sinal digital. Hoje a região estaria com apenas 88% de residências adaptadas.

Com isso, além de Araras, o sinal analógico de TV será apenas em janeiro em cidades como Campinas, Conchal, Leme, Pirassununga, Porto Ferreira, Rio Claro, Santa Gertrudes, Santa Cruz da Conceição,

Com o desligamento do sinal analógico, haverá a liberação da faixa de 700 MHz, atualmente ocupada por canais de TV aberta em tecnologia analógica. Essa radiofrequência será utilizada para ampliar a disponibilidade do serviço de telefonia e internet de quarta geração (4G LTE) no Brasil.