Desgaste, falta de manutenção e obra inacabada terminaram de ‘destruir’ ETE

Em 15 de agosto de 2015, coincidentemente Dia de Nossa Senhora do Patrocínio (Padroeira de Araras), às 23 horas, a ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) entrou em colapso e tratou esgoto pela última vez.

Conforme Tribuna já revelou, especialistas apontam que erros na projeção e construção, a ação do tempo, a falta de manutenção preventiva e corretiva e as obras de reforma paralisadas levaram a unidade à ruína. A Estação de Tratamento de Esgoto custou R$ 5.291.848,11 (R$ 21.204.111,36 em valores atualizados) e está parada e desde então.

Depois de um começo conturbado, na década de 1990, relatórios da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) não relataram problemas entre 1999 e 2002. Mas em 2003 o Ministério Público havia recebido os resultados da CEI (Comissão Especial de Inquérito) sobre a ETE, mas após a Procuradoria de Justiça do Estado determinar a instauração de inquérito, outro problema com os documentos: a Corregedoria do Ministério Público apurou que os documentos apresentados pela CEI “sumiram” da Promotoria de Araras.

Os promotores Vanderlei César Honorato e Renato Fanin assumem o caso e começam uma nova investigação. A Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) foi acionada; os problemas voltaram e se arrastaram até o seu fim em 2015.

Na época a Cetesb apurou que a ETE operava 23% acima de sua capacidade jogando esgoto direto no rio das Araras. Projetada e construída para tratar até 57.600 m³/dia de esgoto, estava recebendo 70.804,8 m³/dia. Por outro lado, com as lagoas de polimento (desativadas logo após entrar em operação por causas mau cheiro) o tratamento de esgoto era responsável pela alta presença de coliformes fecais e metais pesados num dos principais afluente do Mogi-Guaçu.

Em dezembro de 2003, Cetesb, MP, Prefeitura e Saema (Serviço de Tratamento de Esgoto de Araras) assinam acordo para um cronograma de obras, visando readequação, ampliação e reforma da ETE. Luiz Carlos Meneghetti era prefeito, foi reeleito em 2004 e governou até 2008. Mas, as obras não sairiam do papel. “Tínhamos uma eficiência de tratamento em torno de 85%. A cidade estava crescendo e precisávamos amplia-la para atender a nova demanda e reforma-la para adequar o tratamento. O sistema de lagoa é o melhor aqui no Brasil, mas o projeto da ETE era muito ruim. Foi construída no lugar errado. Muito próxima da cidade (zona leste). A lagoa sempre vai cheirar mal. É uma água morta”, explica Meneghetti.

Para o ex-prefeito, não faltou vontade em resolver o problema. “No entanto, não bastava a nossa vontade de fazer, faltava dinheiro. Fomos à Brasília, tentamos recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e outras medidas mais baratas que amenizassem os problemas”, conta Meneghetti.

Em 2009 Pedrinho Eliseu assume a Prefeitura e, em seu curto período de tempo no cargo, sua equipe fez uma reunião com o MP para discutir o caso. Afastado da função em maio daquele ano, Nelson Dimas Brambilla assume interinamente a Prefeitura.

Depois o Saema contrata Benedito Aparecido dos Santos Rodrigues da USP-São Carlos. O professor era um velho conhecido de Araras. Passou pela ETE e resolveu o problema de mau cheiro e colocou-a para operar em após o início catastrófico de 98.

Em 2010, com o projeto pronto, um velho e conhecido problema ressurge. A ampliação e readequação da ETE custaria mais R$ 19 milhões aos cofres públicos. “Criamos, então, o Fundo Municipal de Água e Esgoto (FMAE). Uma lei na qual os novos empreendimentos imobiliários ficavam obrigados a construir uma ETE em seus respectivos loteamentos ou contribuir para o fundo. Um fundo soberano que os recursos podem ser utilizados exclusivamente para ampliação e melhorias no saneamento”, explica o ex-prefeito.

Há 10 anos estação já apresentava problemas

Com Nelson Brambilla já eleito prefeito durante pleito suplementar, ele conseguiu recursos do PAC 2. “Nós já estávamos trabalhando em Brasília para buscar recursos para a ETE. Apresentamos o projeto e conseguimos R$ 30 milhões a fundo perdido”, relembra o ex-prefeito.

Mesmo assim a tentativa já ocorria em meio a problemas. Há quase uma década Prefeitura e Saema assinam um termo de ajustamento de conduta junto ao Ministério Público se comprometendo a resolver os problemas com o esgoto até 2015.

Carlos Cerri Júnior, ex-presidente do Saema, frisou na época que a situação da ETE era “resultado da falta de investimentos nos últimos 10 anos, tornando-a obsoleta e imprópria para o atendimento das demandas de Araras”.

Então uma audiência pública, licitação e a burocracia arrastaram o processo até 2012. Em agosto desse ano, a Construtora Elevação LTDA, vencedora da concorrência por cerca de R$ 23 milhões, começa diversas obras de saneamento pela cidade, entre elas a reforma da ETE. Mas, em agosto de 2013, a empresa abandona a obra. “Eles estavam finalizando o projeto executivo e nos pressionavam por aditivos. Alegavam que o valor que eles propuseram não era suficientes. Não aceitamos aumentar o valor das obras”, conta Brambilla.

Em meados de 2013 que o leito de secagem da ETE foi destruído durante a reforma . Para Meneghetti essa é a causa da ruína da unidade. “Entre todos os problemas, destruíram para fazer e não fizeram”, explica.

Em 2014 o estado de São Paulo vive a maior crise hídrica de sua história e a ETE sobrevive a ela. Mas, em 2015 as tragédias aumentariam até o último momento de operação em agosto. Em abril a ETE operava com baixa eficiência. “Com um agravante, recebia despejo irregular de efluente industrial”, explica Renata Cristina Ignácio Batista, técnica da unidade, em relatório oficial.

No dia 22 de abril de 2015, as descargas de fundo foram suspensas devido ao impacto ambiental. “Devido a paralisação os reatores ficaram sobrecarregados e sua eficiência foi caindo desde então”, cita a técnica.

No dia 15 de agosto, parte das lajes dos reatores desabam e danificam estrutura interna, impossibilitando assim o tratamento de esgoto. A técnica responsável afirma que “diante do desgaste ocorrido pela ação do tempo, faltou manutenção preventiva e corretiva. Vale ressaltar que não houve investimentos para adequar a estação ao crescimento populacional e criação de novos empreendimentos habitacionais”.

Brambilla conta que quando assumiu o governo a estação já estava “praticamente inoperante”. “Nos debruçamos para resolver essa questão. Lutamos violentamente para por em ordem, mas é um processo moroso, que envolve muita burocracia e questões ambientais. Conseguimos destravar o financiamento, que era o maior problema. Aí veio o colapso e buscamos uma solução possível, com tratamento eficiente, baixo custo de investimento e operacional. Deixamos tudo pronto”, justifica.

O segundo capítulo do fim da ETE

Março/2003 – Fernando Menna Barreto de Araújo é afastado do cargo de promotor acusado de concussão. Corregedoria do MP aponta que documentos da CEI da ETE “sumiram” da Promotoria

Abril/2003 – Cetesb constata que Saema desvia esgoto sem tratamento da ETE direto para o rio das Araras. ETE tratava 82,6% do esgoto. Análises da Cetesb apontam contaminação do rio das Araras com alta presença de coliformes fecais, nitrogênio amoniacal, sulfeto e sólidos sedimentares

Outubro/2003 – Cetesb multa Saema em R$ 11.512,98 por poluição do Rio das Araras e funcionamento irregular da ETE

Novembro/2003 – Ministério Público acata pedido da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo e abre inquérito para investigar crimes na ETE

Dezembro/2003 – MP, Saema e Prefeitura firmam acordo para cronograma de obras de ampliação e readequação da ETE

Junho/2004 – Cetesb multa Saema em R$ 25.029,96 por poluição do Rio das Araras e funcionamento irregular da ETE.

Outubro/2004 – MP questiona andamento do cronograma de obras e após um ano Saema informa que obras não saíram do papel por falta de dotação orçamentaria

Julho/2005 – Cetesb multa Saema em R$ 26.653,20 por funcionamento irregular da ETE

Agosto/2005 – Cetesb constata que cronograma de obras não está sendo executado

Novembro/2005 – Cetesb multa Saema em R$ 79.959,60 por poluição do Rio das Araras e funcionamento irregular da ETE

Maio/2007 – Quatro anos depois, Saema apresenta projeto para reformas e ampliação da ETE

Janeiro/2008 – Prefeitura tenta verbas do PAC para ETE

Agosto/2008 – Cetesb impõe condicionantes para liberar novos empreendimentos imobiliários. Saema informa MP que verbas do PAC ainda não haviam sido liberadas

Janeiro/2009 – Pedrinho Eliseu assume Prefeitura

Março/2009 – Equipe de Pedrinho e Ministério Público se reúnem

Julho/2009 – Pedrinho é afastado do cargo. Nelson Dimas Brambilla assume

Agosto/2009 – Cetesb multa Saema em R$ 650,00 por despejar esgoto no Rio das Araras

Setembro/2009 – Saema contrata renomado professor Benedito Aparecido dos Santos Rodrigues para fazer novo projeto da ETE. Brambilla suspende emissão de certidão de diretrizes para implantação de novos empreendimentos imobiliários

Fevereiro/2010 – Saema apresenta estudos do professor Benedito e opta por alternativa que custaria quase R$ 19 milhões

Março e abril/2010 – Saema informa sobre incapacidade financeira de arcar com o projeto e pede prazo ao MP. Câmara aprova Fundo Municipal de Água e Esgoto (FMAE) para resolver falta de dinheiro

Junho/2010 – Brambilla volta de Brasília com a promessa de Lula de verbas do PAC 2 para Araras. Projeto é protocolado no Ministério das Cidades

Julho/2010 – Brambilla é eleito prefeito de Araras em eleição suplementar. MP, Prefeitura e Saema assinam termo de ajustamento de conduta (TAC)

Julho/2011 – Ministério das Cidades anuncia aprovação do projeto e liberação de R$ 29.916.597,30 do PAC 2 para Araras

Maio/2012 – Audiência pública discute ampliação e reforma da ETE na Câmara. Construtora Elevação LTDA vence licitação para obras de saneamento e ETE por R$ 22.618.496,49

Agosto/2012 – Após nove anos, começam as obras de reforma e ampliação da ETE

Dezembro/2012 – Elevação conclui interceptor no córrego Arary, emissários norte e inicia obras dos decantadores

Setembro/2012 e julho/2013 – em algum momento nesse período, o leito de secagem da ETE foi demolido durante as obras

Agosto/2013 – Elevação paralisa obras alegando divergências entre projeto básico que licitado e projeto executivo que ela mesma fez. Construtora e Prefeitura aguardam reprogramação financeira da Caixa e Ministério das Cidades. Apenas emissários de esgoto da zona norte que começa em frente a Delegacia participativa e sobe pela avenida Fábio Prado até o Jardim do Lago (perto das chácaras Santa Mônica)

Maio/2014 – Brambilla vai ao Ministério das Cidades para definir continuidade das obras

Junho/2014 – contrato com construtora Elevação vence após dois anos e Saema decide não renovar

Fevereiro/2015 – 18 meses depois, Caixa aprova replanilhamento do projeto

Março/2015 – 19 meses depois da paralisação das obras, Ministério das Cidades aceita reprogramação

Abril/2015 – Prefeitura decide dividir as obras em três etapas: redes lineares e elevatórias, finalizar projeto executivo da ETE e obras da ETE

Abril/2015 – Renata Cristina Ignácio Batista – técnica em tratamento de esgoto assume ETE. Em relatório ao MP, a técnica esclarece que desde meados de 2013 as descargas de fundo (do lodo gerado pelo tratamento) eram descartadas diretamente no solo. No dia 22, as descargas foram suspensas pois o impacto ambiental era grande.

Maio/2015 a agosto/2015 – sem as descargas, os reatores da ETE ficam sobrecarregados. Eficiência da ETE vai decaindo

Agosto/2015 – no dia 15, milhares de fiéis se reúnem em frente à Basílica e celebram o dia da padroeira, Nossa Senhora do Patrocínio. Algumas horas depois, a maior tragédia ambiental da história acometeria a cidade. R$ 21 milhões de investimentos, 17 anos de precário funcionamento, odiada por vizinhos, com erros técnicos nos projetos e obras, sem manutenção e abandonada em sua reforma, a ETE entraria em colapso. Parte das lajes dos reatores desabam e danificam estrutura interna, impossibilitando assim o tratamento de esgoto

Agosto/2015 – após diversas análises, Saema cessa definitivamente o tratamento de esgoto. Com a ETE em ruínas e paralisadas, Araras assume a liderança como maior poluidora do rio Mogi-Guaçu

Setembro/2015 – com todos os laudos finalizados, Saema é informado que “praticamente” uma nova ETE precisa ser construída

Janeiro/2016 – Cetesb multa Saema em R$ 5.000,00 por despejar esgoto no Rio das Araras

Março/2016 – Baseplan Construtora inicia obras de saneamento e conclui parte das obras abandonadas pela Elevação. Emissários da delegacia serão ligados à ETE e estação de bombeamento construída no Jardim do Lago

Março/2016 – após visitas e discussões técnicas, Prefeitura decide substituir o antigo sistema de tratamento de esgoto. O RALF anaeróbico com reatores enterrados seria substituído por uma nova tecnologia. Reatores UASBS aéreos e modulares.

Dezembro/2016 – Saema licita nova tecnologia com 77 reatores UASB. Sanex Soluções vence pelo valor de R$ 11.279.031,43

Janeiro/2017 – Pedrinho Eliseu assume a Prefeitura