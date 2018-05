Na última quarta-feira (16) aconteceu a 7ª Edição do Desfile de Bonecas Vivas, em prol da Amcra (Associação de Amigos da Criança de Araras)....

Na última quarta-feira (16) aconteceu a 7ª Edição do Desfile de Bonecas Vivas, em prol da Amcra (Associação de Amigos da Criança de Araras). Novamente o evento, promovido pelo Gambe (Grupo de Apoio Mulheres do Bem), na DB Eventos foi um verdadeiro sucesso. Veja alguns cliques do que rolou!Fotos: Cristiano Leite/Tribuna