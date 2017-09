Desfalque importante O centroavante Jô sofreu uma contratura na panturrilha esquerda e está fora da partida contra o Cruzeiro, domingo, às 16h, no Mineirão,...

Desfalque importante

O centroavante Jô sofreu uma contratura na panturrilha esquerda e está fora da partida contra o Cruzeiro, domingo, às 16h, no Mineirão, pela 25ª rodada do Brasileirão. Ele precisará de 10 dias para se recuperar. O jogador de 30 anos sentiu o problema durante o treino de quarta-feira, no CT. Ele foi atendido no campo e abandonou a atividade. Minutos depois, o clube informou que se tratava apenas de cansaço muscular, o que não se confirmou na quinta-feira, após o resultado dos exames. Sem Jô, autor de 20 gols na temporada (13 deles no Brasileirão), o técnico Fábio Carille deve apostar na entrada de Kazim, seu substituto imediato. O garoto Carlinhos, assim, deve ficar no banco.

Rival de olho

Mesmo sem poder entrar em campo, por conta de uma lesão de grau 2 na coxa esquerda, Lucas Lima é um dos protagonistas do clássico entre Santos e Palmeiras, neste sábado, às 19h, na arena alviverde, pelo Campeonato Brasileiro. A relação entre o camisa 10 do Peixe e o rival é de longa data e já ganhou diversos capítulos desde 2011, quando o meia ainda defendia a Inter de Limeira. Lucas Lima está nas intenções do Palmeiras para o próximo ano, porém o jogador aguarda a diretoria do Santos oficializar uma proposta de renovação de contrato.

Por onde anda

Demitido há quase três meses, Rogério Ceni segue conhecendo centros de treinamento de alguns clubes europeus. Na última sexta-feira, o ex-auxiliar Charles Hembert postou uma foto do ex-técnico do São Paulo no Tottenham, atual vice-campeão inglês. Antes de assumir o São Paulo, Rogério Ceni já havia visitado alguns clubes europeus. Agora, deve voltar à prática. Na semana passada, o ídolo tricolor conheceu a estrutura do do francês Lille, time comandado pelo argentino Marcelo Bielsa.

Tipo importação

Meia do bicampeonato brasileiro do Cruzeiro, em 2013 e 2014, Ricardo Goulart foi sondado pelo Palmeiras, segundo ele próprio. Quem o procurou foi o diretor de futebol, Alexandre Mattos, com o qual trabalhou na equipe mineira. No entanto, o desejo do jogador de 26 anos, atualmente no Guangzhou Evergrande, é sair da China rumo ao futebol europeu. Para 2018, já há uma contratação confirmada: o zagueiro Emerson Santos, do Botafogo. Mas o clube também analisa o mercado para reforçar outras posições.

Estrela

Mais uma vez, brilhou a estrela de Thiago Neves no Mineirão. Contra o Flamengo, assim como foi no duelo com o Grêmio, pela semifinal, ele bateu o último pênalti e garantiu a vitória do Cruzeiro. E não foi um triunfo qualquer: valeu o pentacampeonato da Copa do Brasil. Na competição, foram 13 jogos disputados pelo meia, todos como titular, e dois gols marcados. Contratado no início deste ano para decidir partidas importantes, TN30 cumpre bem o papel e chama a responsa.