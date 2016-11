Desemprego em outubro aumenta na comparação com setembro

Dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) do Ministério do Trabalho apontam aumento do desemprego em outubro – cerca 72,55%...

Dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) do Ministério do Trabalho apontam aumento do desemprego em outubro – cerca 72,55% – na comparação com setembro. A pesquisa foi divulgada na última sexta-feira (25).

O recuo do emprego em outubro foi resultado de 793 demissões e 705 admissões, que representa saldo negativo de –88. No mês anterior, setembro, a cidade havia fechado com saldo de -51, ou seja, índice já desfavorável, mas significativamente menor. Se comparado com agosto, o saldo é ainda mais assustador, já que naquele mês o saldo vagas nos postos de trabalho com carteira assinada foi de –4.

Novamente, preocupam nos dados de outubro desligamentos em alguns setores importantes para economia local, como comércio e serviço. A cidade fechou o mês com saldo negativo no comércio de –75 (foram 188 admissões contra 263 demissões). O setor de serviços fechou o mês com –57 (175 admissões e 232 demissões). Outra queda foi percebida na construção civil, que registrou saldo negativo (-26) com 42 contratações e 68 demissões em outubro.

Por outro lado, a indústria de transformação apresentou melhora de desempenho em geração de empregos (+53). O setor realizou 222 contratações no período e 169 demissões. O saldo da indústria em setembro foi +2.

A agropecuária também registrou recuperação em outubro (+19) em relação a setembro (-1) e o setor contratou 78 e desligou 59, já a indústria de utilidade pública teve pequena variação com saldo de –1 (negativo), já que não contratou ninguém, mas demitiu uma pessoa.

Cidades vizinhas também enfrentam dificuldades

Na vizinhança a situação não é diferente, tanto que Rio Claro, Conchal e Limeira também enfrentam dificuldades na geração de emprego e todas tiveram saldo negativo em outubro com –249, –106 e -5, respectivamente.

Rio Claro demitiu 1.751 e contratou 1.502 pessoas. Conchal registrou 243 demissões, contra 137 admissões. Limeira foi a que menos sofreu impacto no estoque de emprego e demitiu 2.172, mas contratou 2.167 trabalhadores.

A única das cidades da região analisadas e que não registraram saldo negativo de emprego foi Leme, que fechou o último mês com saldo positivo de +10. A cidade admitiu 499 pessoas e desligou 489 no referido período.

No acumulado do ano, Araras já contabiliza 10.606 postos de trabalho com carteira assinada fechados e um saldo negativo de –221. Nos últimos 12 meses, o saldo é de –1.530 vagas, resultado de 11.952 admissões e 13.482 demissões.

BOX 1

Brasil registra saldo positivo de vagas no comércio, informa Caged

Ainda segundo o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) do Ministério do Trabalho, o Brasil perdeu em outubro 74.748 empregos com carteira assinada, número bem inferior ao registrado no mesmo mês de 2015. Na ocasião, foram registradas 169.131 vagas a menos no País.

Em relação ao mês anterior (setembro deste ano), houve um recuo de 0,30% no estoque de empregos formais e que alcançou 38.941.234. O resultado originou-se de 1.104.431 admissões e de 1.179.179 desligamentos. Entretanto, o comércio apresentou saldo positivo 12.946 vagas de trabalho com carteira assinada – alta de 0,14% na comparação com o mês anterior.

A recuperação ocorreu principalmente pelo desempenho verificado nos ramos do comércio varejista (+9.578 postos) e atacadista (+2.918 postos). O setor da indústria de transformação, porém, apresentou redução de vagas no período analisado (-5.562 postos), mas o segmento registrou crescimento do emprego em três dos doze subsetores que o compõem: a indústria de produtos alimentícios (+4.256 postos), da indústria de calçados (+2.182 postos) e da indústria mecânica (+387 postos).

A construção civil foi outro setor que sofreu queda, com perda de 33.517 postos de trabalho. Porém, o resultado é mais favorável que o registrado em outubro do ano passado, quando foram fechadas 49.830 vagas.

Na comparação entre as regiões do Brasil, o Sul teve em outubro saldo positivo de 3.266 vagas de trabalho e foi impulsionado pela geração de postos no Rio Grande do Sul, com saldo positivo de 2.386 empregos.

O Estado de Santa Catarina gerou 1.267 vagas. O emprego também cresceu no Nordeste, sendo nos Estados de Alagoas (5.832) e Sergipe (1.932). Nos outros, houve queda na geração de postos de trabalho. Situação semelhante foi verificada nas demais regiões do Brasil.

Na região Sudeste, onde está o Estado de São Paulo, foi registrada a maior queda nacional e perda de 50.274 vagas em outubro.

QUADRO

Evolução do emprego em Araras em Outubro

Setor contratou demitiu diferença evolução/queda

Ind. Extrativa Mineral 0 0 0 0%

Indústria 222 169 53 0,40%

Comércio 188 263 -75 -1,07%

Serv. Ind. Utilidade Pública 0 1 -1 -2%

Serviços 175 232 -57 -0,56%

Construção Civil 42 68 -26 -1,62%

Agropecuária 78 59 19 -0,94%

Administração Pública 0 1 -1 -0,35%

Total 705 793 -88 -0,26%

(Fonte: Caged/Ministério do Trabalho)

QUADRO 2

Resultado mês a mês em 2016:

Mês Saldo

Janeiro +177 vagas

Fevereiro -346 vagas

Março -227 vagas

Abril +425 vagas

Maio +25 vagas

Junho -77 vagas

Julho -32 vagas

Agosto -4 vagas

Setembro -51 vagas

Outubro -88

(Fonte: Caged/Ministério do Trabalho)

QUADRO 3

Empregos em Araras e cidades vizinhas

Cidade Saldo

Araras -88

Conchal -106

Leme +10

Limeira -5

Rio Claro -249

(Fonte: Caged/Ministério do Trabalho)