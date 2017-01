Desemprego em dezembro de 2016 foi menor que em 2015

Araras registrou saldo negativo de emprego em dezembro de 2016, com –383 vagas, o que é ruim, mas ainda assim, é melhor do que...

Araras registrou saldo negativo de emprego em dezembro de 2016, com –383 vagas, o que é ruim, mas ainda assim, é melhor do que o registrado no mesmo período de 2015 (-1.217). Os dados são do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) do Ministério do Trabalho, que apontam que a cidade fez 756 admissões e 1.139 demissões, enquanto que no ano anterior foram 1.917 demissões e 700 contratações. As informações foram divulgadas na última sexta-feira (20).

No total do ano, entretanto, os períodos comparados não divergem muito em resultado, já que em 2015 a cidade perdeu 15.537 postos de trabalho e em 2016 foram 13.145, recuperando 13.967 e 11.912 vagas respectivamente.

Dentre os setores analisados pelo Caged, o último mês do ano foi pior novamente para a indústria de transformação que teve saldo negativo de –202 postos de trabalho com carteira assinada (221 admissões e 423 demissões). Em seguida vem o setor de serviços com 344 demissões, 186 contratações e saldo de –158 vagas.

Em terceiro lugar ficou a agropecuária, com estoque negativo de empregos de –47 em 2016, resultado de 77 contratações e 124 demissões.

Entre os setores que apresentaram pequena recuperação de 2015 para 2016, ainda que longe do ideal, está o comércio que em dezembro de 2015 perdeu 121 vagas e no mês passado perdeu 8 (183 admissões e 191 demissões).

O comércio também havia dado sinal de recuperação em novembro de 2016, com saldo de +10, enquanto em setembro de 2016 havia registrado saldo negativo (-75).

Outro destaque a ser comemorado em dezembro passado é o da construção civil, que ficou com saldo positivo de +32 (87 admissões e 55 demissões), enquanto lá em 2015 havia registrado saldo de –53 (70 admissões e 153 demissões).

Alguns setores mantiveram a estabilidade no mês de dezembro. Os setores de extrativa mineral e indústria de utilidade pública tiveram saldo 0 e +1, respectivamente. A administração pública registrou saldo -1 (0 contratação e 1 demissão).

Em relação às outras cidades

Nas cidades vizinhas, o registro de fechamento de postos de trabalho ainda supera Araras. Limeira, Rio Claro, Leme e Conchal tiveram saldo negativo na geração de emprego em dezembro com –1.601, –845, -419 e –230, respectivamente.

Limeira foi a cidade que registrou o pior desempenho no mês, demitiu 3.081 e contratou 1.480 pessoas. Rio Claro registrou 1.926 demissões, contra 1.081 admissões. Leme demitiu 822 trabalhadores e contratou 403. Conchal foi a que menos sofreu impacto no estoque de emprego e demitiu 297, mas contratou 67 trabalhadores.

Em Limeira o setor mais impactado no estoque de empregos e também mais atípico foi o da administração pública com saldo negativo de –615. Seguido pelo setor da indústria da transformação e serviços com –401 vagas.

Rio Claro teve pior desempenho na indústria de transformação e serviços com saldos de –326 e –246, respectivamente. A indústria de transformação também foi afetada em Conchal com –128 empregos (9 admissões e 137 demissões).

Leme registrou baixo desempenho no estoque de empregos no setor de serviços com –233, resultante de 102 admissões e 335 demissões.

No acumulado dos últimos 12 meses, Araras contabilizou 13.145 postos de trabalho com carteira assinada fechados e um saldo negativo de –1.233, resultado de 13.145 demissões e 11.912 admissões.

Caged 2016 fecha com queda no ritmo de empregos formais no país

O ano de 2016 encerrou com queda no ritmo da perda de empregos formais no país. Nos últimos 12 meses, foram fechadas 1.321.994 vagas, 14% a menos do que no mesmo período de 2015, quando o mercado perdeu 1.534.989 postos de trabalho. Apesar dos números ainda serem negativos, a comparação já mostra uma diminuição significativa no fechamento de vagas. Os dados são do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) do Ministério do Trabalho.

De acordo com o Ministério do Trabalho, a crise começou a perder fôlego em abril de 2016, quando o país registrava o pico de 1.825.609 vagas fechadas em um período de 12 meses. Mas esse número começou a cair mês a mês. No final do ano, a perda em 12 meses já estava menor em 503.615 postos. Em dezembro, mês que historicamente apresenta forte aumento no número de demissões, a perda foi de 462.366 vagas, 22,4% menor do que no mesmo período de 2015, outro dado que mostra o arrefecimento na crise do emprego.

Desempenho setorial

O ano de 2016 ainda apresentou resultados negativos em todos os setores, embora já com um ritmo menor do que em 2015. Em números relativos, o setor que menos sofreu nos últimos 12 meses foi o da agricultura, com um fechamento de apenas 0,84% das vagas, seguido pela administração pública, que teve percentual negativo de 0,97%. O comércio e os serviços tiveram perdas de 2,22% e 2,28% respectivamente. O setor que mais sofreu foi o da construção civil, que fechou 13,48% dos postos formais, seguido pelo extrativo mineral (-5,67%) e a indústria da transformação (-4,23%).

Dados regionais

Entre as 27 unidades da federação, Roraima se destacou com resultado positivo na criação de empregos formais no ano passado. O estoque de vagas passou de 51.662 em dezembro de 2015 para 51.746 em dezembro de 2016 – uma alta de 0,16%. Além de Roraima, os estados de Mato Grosso do Sul, Goiás, Santa Catarina e Rio Grande do Sul foram os que menos sofreram com a crise em 2016. Na comparação dos estoques de emprego em dezembro de 2015 e 2016, Mato Grosso do Sul teve perda dos postos de trabalho de 0,22%. Goiás registrou queda de 1,6%, enquanto Santa Catarina teve redução de 1,63% do estoque de vagas na mesma comparação. O estado do Rio Grande do Sul aparece na quinta posição com redução do 2,09% do estoque de postos de trabalho em 2016, em relação ao ano anterior.