Desemprego em 2016 atinge 3,58% da população ativa de trabalho formal

Em 2016, o desemprego atingiu 3,58% da força de trabalho formal da cidade de Araras. Durante o ano, a cidade perdeu 1.233 postos de trabalho com carteira assinada, ou seja, este é o número de desempregados em um universo de 33.289 trabalhadores formais, na ativa hoje na cidade. Os dados são do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgados pelo Ministério do Trabalho, e que não consideram os números de trabalhadores informais.

A variação negativa de –3,58%, corresponde a 11.912 admissões realizados no ano passado e 13.145 demissões, resultando em um saldo negativo de –1.233.

Aplicando um parâmetro comparativo para entender a real gravidade da situação, vem a calhar a comparação com o ocorrido com outras seis cidades vizinhas da nossa região. São elas: Conchal, Cordeirópolis, Leme, Limeira, Pirassununga e Rio Claro.

A comparação permite a proporcionalidade dos efeitos que estes índices de desemprego tem em cada cidade, considerando o número de pessoas com força de trabalho. Esse número de –1.233 para Araras, por exemplo, poderia ser gigantesco para Conchal e quase nada para Limeira.

Para Araras a perda de -3,58% da força formal de trabalho, pode se dizer que fica na mediana de -3,57% para a vizinha cidade de Cordeirópolis, tecnicamente empatadas, portanto. A mediana quer dizer nem boa nem ruim, mas está alinhado ao contexto regional econômico e de geração de empregos, que no caso foi negativo.

“É horrível, em especial para essas 1.233 famílias que perderam renda, ou mesmo para as outras que se recolocaram, mas com renda menor”, explicou o economista Ricardo Buso.

No acumulado de 2016, o melhor resultado proporcional foi para Pirassununga, que aumentou em 2,16% a força de trabalho formal na cidade ao longo do ano.

“Mas quem acompanha deve estar estranhando, porque há poucos meses Pirassununga acumulava alta superior a 10% no ano e esse 10 virou 2. O que aconteceu foram as contratações de trabalho temporário na agroindústria. Pirassununga é ainda mais dependente do que Araras desse movimento sazonal”, emendou o economista.

Excluindo Pirassununga, todas as cidades dessa região analisada desempregaram em termos líquidos e proporcionais em 2016. O pior resultado foi para a vizinha Conchal, que em 2016 perdeu o equivalente a 8,53% de sua força de trabalho formal. O segundo pior resultado ficou para Leme, com perda de 4,54%.

2015 e 2016

No saldo acumulado em dois anos: 2015 e 2016, os dados mostram que Araras, ao longo desses dois anos de crise, encerrou 2.803 postos de trabalho formal, o equivalente a uma perda de 7,77% do total de sua população ativa. Em 2015 a situação foi pior que em 2016, já que em termos proporcionais o desemprego atingiu 4,35% de sua população formalmente ativa, que era à época de 34.522.

Em 2015 Araras fechou 1.570 postos de trabalho, demitindo 15.537 trabalhadores e contratando 13.967. Mas esta variação que supostamente seria menor em 2016 é ilusão, explica o economista.

“A contratação temporária de trabalhadores foi menor que em 2015, assim a dispensa em 2016, também. Depois vieram os tradicionais desligamentos temporários de final de safra e, entre todos os setores formais da economia local, a cidade perdeu menos postos de formais de trabalho porque também tinha contratado menos. Esse movimento menor que o habitual fez com que no acumulado do ano, que vinha muito ruim mês a mês na comparação com 2015, corrigisse o rumo e terminasse melhor, ou, precisamente, “menos pior”, se é que podemos usar essa expressão quase chula”, explicou o economista Ricardo Buso.

Esse resultado de 7,77% negativo para Araras põe a cidade com o quinto melhor resultado dentre sete cidades analisadas, abaixo da mediana que é de -6,93% para a cidade de Leme e melhor que Limeira que perdeu -9,7% da força de trabalho formal. Já Conchal teve o pior resultado desse acumulado de dois anos- perdeu 12,23% na sua força de trabalho.

Continuando no resultado acumulado para os dois anos de crise, o melhor número foi para Cordeirópolis, que perdeu 1,72% da força de trabalho formal, seguida por Pirassununga, com perda de 1,76%.

O número de Limeira para o acumulado de dois anos, de perda de 9,7%, pior que Araras, mostra, na minha opinião, o quanto é furada a tese da industrialização para gerar empregos. “É muito comum ouvirmos, e foi ainda mais na campanha eleitoral, que Araras não recebe indústrias, e Limeira sim e ficou pior que Araras na geração de emprego”, finalizou o economista.

Evolução do emprego em Araras em 2016

Setor contratou demitiu diferença evolução/queda

Ind. Extrativa Mineral 12 10 2 5,41%

Indústria 3.652 3.961 -309 -2,42%

Comércio 2.757 3.182 -425 -5,76%

Serv. Ind. Utilidade Pública12 8 4 8,70%

Serviços 3.234 3.329 -95 -0,95%

Construção Civil 1,010 1.355 -345 -17,77%

Agropecuária 1,206 1.270 -64 -3,23%

Administração Pública 29 30 -1 0,35%

Total 11.912 13.145 -1.233 -3,58,14%

(Fonte: Caged/Ministério do Trabalho)

Resultado mês a mês em 2016:

Janeiro: +177 vagas

Fevereiro: -346 vagas

Março: -227 vagas

Abril: +425 vagas

Maio: +25 vagas

Junho: -77 vagas

Julho: -32 vagas

Agosto: -4 vagas

Setembro: -51 vagas

Outubro: -88 vagas

Novembro: -616 vagas

Dezembro: -383 vagas

(Fonte: Caged/Ministério do Trabalho)