Desempregados em Araras podem ter isenção de taxas em concursos públicos

A Câmara de Araras aprovou projeto de lei para isentar candidatos desempregados que desejam participar de concursos públicos ou processos seletivos realizados em Araras...

Compartilhe em suas redes sociais!

A Câmara de Araras aprovou projeto de lei para isentar candidatos desempregados que desejam participar de concursos públicos ou processos seletivos realizados em Araras pela administração municipal direta e indireta.

Conforme o projeto, a isenção valerá para os concursos e processos seletivos no município para órgãos, autarquias e fundações dos poderes Executivo e Legislativo.

O vereador que propôs a norma, Jackson de Jesus (Pros) ponderou que o Ibam (Instituto Brasileiro de Administração Municipal), em parecer, concordou que “projeto de lei que determina a obrigatoriedade de concessão, aos mais pobres, de isenção do pagamento de taxas para inscrição em concursos públicos atende ao princípio da isonomia” e que esse tipo de proposta legislativa “promove acesso livre e igualitário aos cargos públicos, ao garantir que mesmo as pessoas que não podem pagar as taxas de inscrição participem da seleção pública e concorram a uma vaga no Poder Público”.

Se a nova lei for sancionada pelo prefeito, ficará concedida a isenção de taxa de inscrição em concursos públicos e processos seletivos do Executivo e Legislativo municipais para candidatos desempregados, desde que não sejam profissionais autônomos, proprietários de estabelecimento comerciais ou prestadores de serviços.

Para ter tal benefício o interessado deverá comprovar não ter renda suficiente, com os seguintes documentos: Carteira de Trabalho e Previdência Social; declaração firmada de que não possui outra fonte de renda; e folha resumo do Cadastro Único.

O órgão, empresa terceirizada ou entidade responsável pelo concurso ou processo seletivo poderá requerer ao candidato outras informações ou documentos para fins de justificativa do deferimento ou não da isenção – que será solicitada pelo candidato através de requerimento acompanhado dos documentos previstos.

“Sem dinheiro não se paga nada e, muito menos, as caríssimas taxas de inscrição dos concursos públicos”, pondera Jackson na justificativa do projeto, ao afirmar que com a crise econômica e consequentemente com o desemprego, são recorrentes os casos de pessoas que gostariam de realizar a prova de concurso público ou processo seletivo, mas pela falta de condições financeiras acabam desistindo da inscrição.

Para virar lei o projeto deve agora ser sancionado pelo prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) – o texto já foi aprovado, por unanimidade, pela Câmara de Araras.