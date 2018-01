Desejo de sair O Palmeiras pode perder Yerry Mina nos próximos dias. Na sexta-feira, depois de ter confirmado procura do Barcelona, o diretor de...

Desejo de sair

O Palmeiras pode perder Yerry Mina nos próximos dias. Na sexta-feira, depois de ter confirmado procura do Barcelona, o diretor de futebol, Alexandre Mattos, revelou que o zagueiro colombiano manifestou interesse em sair. Mesmo com a possível saída do colombiano, portanto, a comissão técnica de Roger Machado tem neste momento sete opções de zagueiros: Edu Dracena, Luan, Juninho, Antônio Carlos, Thiago Martins, Emerson Santos e Pedrão.

Despedida

Hernanes praticamente se despediu do São Paulo em entrevista coletiva na manhã de sexta-feira. O Hebei Fortune, clube que havia emprestado o meia para o Tricolor até o fim da Copa, acionou uma cláusula no contrato para exigir a volta do jogador agora. Hernanes disse que ainda tentará convencer os chineses, mas a tendência é mesmo que volte para a Ásia já na semana que vem. O meia afirmou que sai com a sensação de dever cumprido, principalmente por ter ajudado o São Paulo a evitar o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

Casa nova

Jair Ventura, 38 anos, foi apresentado nesta sexta-feira como novo treinador do Santos. O técnico, que estava no Botafogo, já estava apalavrado com a nova diretoria do Peixe há três semanas e vinha trabalhando no planejamento da equipe desde então, mas só agora teve seu primeiro contato com a imprensa como chefe da comissão técnica alvinegra. O contrato é de um ano. O treinador disse que a pressão por resultados e a complicada situação financeira do clube não o assustam nesse início de trabalho na Vila Belmiro.

Despedida

Negociado com o Nagoya Grampus, do Japão, Jô se despediu do Corinthians. Em entrevista coletiva no CT Joaquim Grava, o atacante mostrou gratidão ao clube que o revelou e depois o ajudou em sua recuperação, em 2017. Dono de 100% dos direitos econômicos de Jô, o Corinthians receberá 11 milhões de euros (cerca de R$ 43 milhões) pela venda do atacante. Antes da entrevista coletiva, Jô foi ao campo do CT Joaquim Grava e cumprimentou os ex-companheiros de Timão, que treinaram na manhã de sexta-feira.

Vergonha

Um caso de fraude na São Silvestre protagonizado por um grupo de atletas de Sorocaba causou revolta nas redes sociais. Os corredores clonaram o mesmo número de inscrição, o 23023, para participar da mais tradicional corrida de rua do Brasil e que encerra o calendário esportivo brasileiro há décadas. Em imagens que circulam na internet, é possível identificar várias pessoas correndo com o mesmo número de inscrição, entre rapazes, mulheres e até um idoso. Em todas as fotos o nome do corredor também se repete: Valter, que não consta na lista final de classificados. O Comitê Organizador da São Silvestre busca agora identificar cada um dos corredores que utilizaram o mesmo número de inscrição de Valter. A única certeza é de que todos pertencem ao grupo de corrida Run Up, de Sorocaba.

Proposta à vista

O PSG pode zerar o mercado de transferências mais uma vez. Segundo o jornal espanhol “El Confidencial”, o clube de Paris vai bater na porta do Real Madrid para buscar Cristiano Ronaldo e, assim, colocar o melhor jogador do mundo para jogar ao lado de Neymar e Mbappé. O custo? Algo perto dos € 300 milhões (cerca de R$ 1,15 bilhão na cotação atual) por cinco anos de contrato com o jogador, segundo as informações do tradicional diário ibérico.