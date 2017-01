Descontos serão de 15% para pagamentos de IPTU em março

O prefeito de Araras, Pedrinho Eliseu (PSDB), concedeu coletiva na manhã desta sexta-feira (6) anunciando descontos para quem quitar integralmente o IPTU (Imposto Predial...

O prefeito de Araras, Pedrinho Eliseu (PSDB), concedeu coletiva na manhã desta sexta-feira (6) anunciando descontos para quem quitar integralmente o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) na chamada cota única, até a data do vencimento da cota única, ou seja, quem pagar em apenas uma parcela o total do imposto.

Terão 15% de desconto no valor do imposto os moradores que pagarem em março o IPTU em cota única. O decreto, ainda não publicado pelo prefeito Pedrinho Eliseu, vai estabelecer as normas.

Os vencimentos das parcelas com descontos relativos ao IPTU de 2017 já foram fixados para os dias 23, 24, 27 e 28 de março de 2017.

Quem não puder pagar em março a cota única do IPTU ainda poderá pagar, integralmente, o imposto nos meses de abril e maio, com descontos respectivamente de 11% (para pagamento da cota única até o vencimento de abril) e de 7% (para pagamento da cota única até o vencimento de maio).

Para quem, mesmo assim, preferir pagar parcelado o imposto, o decreto prevê que para essa modalidade será feita a arrecadação em 10 parcelas mensais entre os meses de março e dezembro (com vencimentos entre os dias 23 e 28).

Apesar do desconto o prefeito Pedrinho Eliseu admitiu que o imposto teve que ser reajustado em cerca de 8%, com base em índice inflacionário, seguindo decreto ainda do ano passado. Ele garantiu que não poderia recusar o aumento, sob pena de responder junto ao Tribunal de Contas por renúncia de receitas. Mesmo assim o prefeito disse que os 15% de desconto seriam uma forma de compensar os aumentos (tanto inflacionário quanto de reajuste da planta genérica, já feito ano passado). “Para compensar essa situação, vamos aumentar o desconto do IPTU de 8% para 15%”, disse, se referindo aos casos de quem pagar a vista o imposto em março.

O prefeito confirmou que a medida também pode ajudar nos cofres municipais. Isso porque com o desconto a Prefeitura espera que a inadimplência seja menor. A estimativa oficial é que o município arrecade R$ 40 milhões. Oficialmente serão lançados, em cobrança de IPTU, cerca de R$ 54 milhões, mas mesmo oferecendo desconto a Prefeitura já trabalha com a hipótese de que R$ 14 milhões não entrem nos cofres no prazo devido.

“Melhor a gente cobrar aquilo que é possível as pessoas pagarem”, disse o chefe do Executivo, reforçando os descontos.