O Comitê Internacional Paralímpico (IPC) deixou claro que está atentos às performances fenomenais da China na piscina do Centro Aquático, assim como às queixas de brasileiros e demais adversários. Líder absoluto do quadro de medalhas da natação com 41 medalhas, sendo 16 de ouro, o país asiático tem se destacado com jovens atletas desconhecidos do público e dos demais nadadores, causando mal estar e desconfiança com quebras de recorde surpreendentes mesmo para os padrões paralímpicos.

Confiança

Invicto em três jogos, com duas goleadas e um dos artilheiros da competição. Favorito ao ouro na Paralimpíada, o goalball do Brasil vem arrastando multidões até a Arena do Futuro. Depois de bater Suécia, Alemanha e Argélia, o time se classificou para as quartas de final e coloca na conta da torcida o bom momento. Com ingressos a 10 reais, as partidas estão entre as mais procuradas no Rio de Janeiro. Com casa cheia, ola nas arquibancadas e com o público aprendendo as regras do jogo durante a competição, o técnico do Brasil, Alessandro Tosim, garante que a atmosfera e o número de torcedores é o maior da história da modalidade.

Nada a ver

O atacante Gabriel Jesus, do Palmeiras, deixou o campo da arena gremista aos 29 minutos do segundo tempo do duelo contra o time gaúcho, neste domingo, pelo Brasileirão. Segundo o médico Rubens Sampaio, a lesão nada tem a ver com a maratona a que o jogador foi submetido durante a semana. Na terça-feira à noite, a estrela do Verdão foi titular do Brasil contra a Colômbia, pelas Eliminatórias da Copa, em Manaus. Jogou até os 40 minutos do segundo tempo. No dia seguinte, embarcou no jatinho do presidente do Palmeiras, Paulo Nobre, e entrou no segundo tempo do clássico contra o São Paulo.

Mudança de mão

Foi confirmada na semana passada a aquisição da Fórmula 1 pela Liberty Media Corporation. O conglomerado de telecomunicações dos Estados Unidos adquiriu a categoria principal do automobilismo mundial em um acordo avaliado em US$ 8,5 bilhões (cerca de R$ 27 bilhões). O empresário americano Chase Carey, vice-presidente do estúdio de cinema 21st Century Fox, foi nomeado como novo Chairman da F1, o chefe do conselho de diretores, substituindo Peter Brabeck-Letmathe, que executou a função durante os últimos três anos. Diretor executivo da Fórmula 1 e responsável pelos direitos comerciais da categoria, Bernie Ecclestone segue com as mesmas funções, pelo menos pelos próximos três anos.

Futuro craque

Tímido e introspectivo fora de campo, abusado e à vontade com a bola nos pés. É fácil identificar essas características ao conversar com David Neres, revelação do São Paulo cercada por expectativa da torcida. Relacionado pela primeira vez para um jogo do time profissional, na vitória por 3 a 1 sobre o Figueirense, no último domingo, ele não entrou em campo. A primeira convocação para um jogo do time principal é mais um degrau vencido pelo jogador, cuja trajetória no clube foi “meio turbulenta”, segundo ele próprio. Seu desempenho nos treinos das categorias de base sempre foi bom, mas na escola deixava a desejar.