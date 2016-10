Desafios para 2017

Conforme matéria da Tribuna na edição do último sábado (1), véspera da eleição municipal, o próximo prefeito de Araras terá grandes desafios a partir...

Conforme matéria da Tribuna na edição do último sábado (1), véspera da eleição municipal, o próximo prefeito de Araras terá grandes desafios a partir de 2017 – por vários motivos e analisando inúmeros aspectos.

Dos cinco candidatos a prefeito, o mais votado foi Pedrinho Eliseu (PSDB) – ainda não proclamado vencedor – com 28.788 votos ainda considerados nulos, o que representa 36,95% dos votos válidos. Na prática, se ele conseguir o registro da candidatura e assumir a Prefeitura, comandará a cidade com um percentual de votos relativamente baixo – um terço dos votos válidos, e cerca de um quarto da população.

E os números das urnas da eleição em Araras comprovaram um prognóstico sombrio: o eleitorado mostrou seu descontentamento pela classe política, a ponto de termos registrado mais de 32% de gente protestando. Traduzindo: Araras tem 95.980 eleitores aptos a votar, mas 18.078 (18,84%) se abstiveram, enquanto 3.767 votaram em branco (4,84%) e outros 6.648 anularam o seu voto (8,5%).

Em Araras, este percentual (32,18%) é bastante alto, mas previsível em razão da descrença que toda a classe política vem infundindo na sociedade. Estamos em uma entressafra política – em âmbito nacional – e a sociedade está migrando seus votos de uma forma até então inédita. Se por um lado, esse vazio político causa descrença em boa parte dos brasileiros, por outro instiga o debate por todos os cantos – principalmente em redes sociais – culminando em protestos públicos como os iniciados em junho de 2013.

Mas voltando aos votos válidos. Paralelamente às questões jurídicas – que o prefeiturável Pedrinho Eliseu vai enfrentar em busca do registro da sua candidatura e consequente diplomação, ou não – os desafios do próximo governante serão enormes.

A crise econômica nacional é o fator primordial, pois é sabido que o município teve imensas quedas nas receitas em 2015 e 2016, e previsão de receita baixa também em 2017, primeiro ano do novo prefeito. Portanto, um desafio em dobro: cortar despesas e buscar novas receitas. Isto sem contar problemas pontuais em algumas áreas – saúde, por exemplo – além das necessidades estruturais já convencionadas.

E o último desafio, talvez o maior de todos: independentemente de quem for diplomado prefeito, e por não ter sido eleito por ampla maioria do eleitorado, será aglutinar a classe política para atender as aspirações da população do município. Portanto, o novo prefeito vai precisar buscar apoio político – e da população como um todo – para viabilizar seu governo.

Vale novamente lembrar, que ainda não estão totalmente descartados novos desdobramentos nos Tribunais, e a possibilidade da cidade enfrentar outra disputa eleitoral para o próximo quadriênio.