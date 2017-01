Desafio do TCA

Editorial 26 de janeiro de 2017 Tribuna do Povo

A decisão de manter a atual tarifa em R$ 3,10, cobrada pelo transporte público urbano de Araras, expõe desafios para a atual gestão do TCA (Transportes Coletivos de Araras), sob a presidência de Élcio Rodrigues. O anúncio foi feito em coletiva de imprensa na última sexta-feira (20), ao lado do prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB).

Para os usuários do TCA, a determinação foi um alívio para muitas famílias ararenses enfrentam problemas financeiros decorrentes da grave crise econômica que enfrenta o Brasil – além do desemprego que não para de crescer mês a mês.

A tarifa de Araras é a segunda menor da região e perde apenas para as cidades de Porto Ferreira e Pirassununga – que atualmente cobram R$ 2,90 pelo transporte – e empata com a cidade de Mogi Mirim, que cobra os mesmos R$ 3,10.

De acordo com levantamento da Prefeitura, caso fosse adotado reajuste a tarifa passaria a custar entre R$ 3,30 ou R$ 3,35. Ainda durante o anúncio, Pedrinho reconheceu que – mesmo sendo necessário – o reajuste poderia afugentar ainda mais usuários do sistema, que sofre há anos com a perda de passageiros.

Com a opção da manutenção da tarifa, o desafio da atual gestão para os próximos anos é provar que a autarquia consegue se manter sem necessidade de socorro da própria Prefeitura.

A atual situação financeira, herança das antigas gestões, expõe um pouco da gravidade da situação. Segundo levantamento divulgado pelo próprio TCA, o total de dívidas chega a quase R$ 9 milhões. Por isso, diante deste cenário, o natural seria repassar parte desse valor para a tarifa, mas decidiu-se não onerar ainda mais a conta do usuário.

O desafio é grande. Inúmeros problemas podem ser listados, mas o principal deles afeta diretamente os passageiros: o déficit da frota. Com o crescimento da cidade e a criação de novos bairros – principalmente nas zonas norte e leste – a frota de ônibus ficou aquém do necessário, e faltam ônibus para atender os passageiros que moram em regiões mais afastadas do Centro.

Reclamações sobre a demora da viagem e do tempo entre um coletivo e outro são freqüentes, e ao que tudo indica, não deve melhorar – ao menos neste ano. Araras é uma das poucas cidades – quem sabe, a única – a manter uma empresa pública para gerir o sistema de transporte.

A peculiaridade requer seriedade e boa gestão do dinheiro público. Só assim será possível provar que uma cidade pode manter o serviço de transporte – tão essencial para a população – sadio e, quem sabe, servir de exemplo para outros municípios.