Desabafo

Fabio Carille evitou polemizar com Renato Gaúcho depois de o técnico do Grêmio dizer que o Corinthians vai “despencar” no Campeonato Brasileiro. Após o empate por 2 a 2 com o Atlético-PR, em Itaquera, o treinador alvinegro destacou a maturidade do elenco para não se importar com as provocações, mas se mostrou incomodado com as perguntas sobre quando o Corinthians perderá pela primeira vez no Campeonato Brasileiro. O técnico do Timão só não gostou quando foi questionado sobre a invencibilidade no Brasileirão. O Corinthians acumula 11 vitórias e 3 empates, chegando aos 36 pontos. Carille garante que está preocupado apenas com o rendimento da equipe e não apenas com os resultados obtidos.

De olho

O Internacional tem interesse em Ricardo Oliveira, do Santos. O Colorado procurou o empresário do atacante para saber a sua situação. A resposta foi um pedido para que o clube de Porto Alegre converse diretamente com o Peixe, com quem o camisa 9 tem contrato até 31 de dezembro. Eduardo Sasha poderia ser envolvido na negociação. Segundo o presidente do Alvinegro, Modesto Roma Júnior, o Alvinegro tem negociação encaminhada para renovar com Ricardo Oliveira por mais uma temporada. O atleta de 37 anos já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube.

Goleada

Deu tudo certo no “acerto de contas”. Segundo o técnico Cuca, o duelo do Palmeiras na manhã de domingo, contra o Vitória, em casa, pela 14ª rodada do Brasileirão, tinha esse peso por causa da sequência de três derrotas do Verdão, duas no nacional e uma na Libertadores. Para aumentar o drama do time paulista, os baianos saíram na frente e obrigaram o Alviverde à virada por 4 a 2. Se depois da derrota para o Corinthians Cuca chegou a jogar a toalha na briga pelo título brasileiro, dessa vez o treinador mudou de ideia. Depois do triunfo sobre o Vitória.

Sinal de alerta

Dorival Júnior completou na segunda-feira uma semana de trabalho no São Paulo. E o panorama não poderia ser pior, nove jogos sem vitórias e quatro rodadas seguidas na zona de rebaixamento. Sob o comando do novo treinador, o Tricolor fez dois jogos, um empate com Atlético-GO e uma derrota Chapecoense. Após tropeçar em dois rivais diretos, o time vive um momento muito delicado. Dentro de campo, as peças não estão rendendo e, para piorar, a equipe vai encarou uma viagem de ônibus na segunda-feira para voltar a São Paulo, já que o avião que buscaria a delegação em Chapecó não conseguiu descer na noite de domingo. Com isso, o time só terá o treino de terça-feira para se preparar para o importantíssimo duelo de quarta-feira, contra o Vasco.

Reforço de peso

Diego Alves já está no Rio de Janeiro. O goleiro, que será anunciado como novo reforço do Flamengo após passar por exames médicos, chegou na manhã de segunda-feira à capital fluminense, desembarcando no aeroporto Santos Dumont. Sendo aprovado, ele assinará por três anos com a equipe rubro-negra. O arqueiro, de 32 anos, foi recebido por funcionários do Flamengo no aeroporto e posou para fotos com a camisa do programa de sócio-torcedor do clube. Foi alvo de assédio de torcedores, que postaram nas redes sociais a chegada do jogador.