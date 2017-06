Derrubada de veto do ISS pode assegurar R$ 5 mi a Araras

Uma decisão adotada pelo Congresso Nacional deve permitir que a Prefeitura de Araras tenha disponível, para investimentos, quase R$ 5 milhões a mais por...

Uma decisão adotada pelo Congresso Nacional deve permitir que a Prefeitura de Araras tenha disponível, para investimentos, quase R$ 5 milhões a mais por ano somente com o ISS (Imposto Sobre Serviços). Ao menos essa é a estimativa da CNM (Confederação Nacional de Municípios), que entende que com a decisão do Congresso, os municípios brasileiro ficam agora com uma redistribuição de mais de R$ 6 bilhões via ISS.

Os trechos vetados pelo Palácio do Planalto (e agora derrubados) tratavam da mudança do local de recolhimento do ISS (Imposto Sobre Serviços). Ou seja, se a lei fosse sancionada como expressa no texto aprovado pelo Congresso no fim do ano passado, os serviços de administração de cartões de crédito e débito passariam a ser recolhidos onde está estabelecido o tomador do serviço. Além disso, o ISS das operações de leasing – arrendamento mercantil – e planos de saúde também seriam devidos no domicílio do tomador.

Antes da mudança o valor arrecadado era destinado aos municípios onde as empresas que prestam o serviço do cartão de crédito e afins estão instaladas, os chamados municípios prestadores. “Ou seja, as grandes cidades arrecadam praticamente a totalidade do imposto, pois alocam o maior número de empresas prestadoras deste tipo de serviço. Em contrapartida, os municípios pequenos ficam desprovidos das receitas, embora também forneçam o serviço em suas localidades. Se o veto não fosse derrubado, essa forma injusta de distribuição do imposto seria mantida”, entende a entidade municipalista.

Segundo a Confederação dos Municípios, os valores de R$ 6 bilhões foram obtidos por meio de estimativa, baseada em uma redistribuição de R$ 6 bilhões com a derrubada dos vetos aos artigos da lei complementar 157/2016. Para a estimativa do rateio, a CNM usou o peso do PIB serviços por município divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Conforme a CNM, apesar do Brasil possuir 5.570 municípios, mais de 60% da receita do ISS fica nas mãos de 35 municípios. Já cerca de 100 municípios respondem por 78% de todo o ISS. Do total de municípios brasileiros, mais de 2.600 deles respondem, juntos, pela arrecadação de apenas 1% do ISS; enquanto isso dois municípios ficam com mais de 33,83% de todo o ISS arrecadado.

O veto parcial do presidente Michel Temer (PMDB) impedia a redistribuição do imposto e caiu por 49 votos a 1, entre os senadores, e 371 votos a 6, entre os deputados. A redistribuição do ISS estava prevista em projeto de reforma do ISS, aprovado no Senado em dezembro do passado, mas foi vetada pelo presidente. A arrecadação desse imposto está concentrada apenas em 35 prefeituras. Somente as cidades nas quais estão instaladas prestadoras de serviço específicos – como empresas de cartões de créditos e débito, leasing e planos de saúde – podiam receber esse tributo.

Pelo texto aprovado no Congresso, o ISS passa a ser direcionado para os municípios de domicílio dos clientes desses mesmos serviço. Essa alteração da tributação para o domicílio do cliente é uma antiga reivindicação de prefeitos. Apesar de ter vetado essa redistribuição inicialmente, o presidente Michel Temer já teria mudado de posição e concordado com a derrubada do veto.

Com a decisão adotada a Lei da Reforma do ISS volta ao seu texto original. Pressões de entidades estaduais como a Associação Mineira dos Municípios e da própria Confederação Nacional dos Municípios, basicamente compostas por prefeitos e lideranças municipalistas ajudaram na derrubada. “A CNM se envolveu desde o início da elaboração do projeto, ciente de que uma nova forma de redistribuir o montante arrecadado com o imposto seria fundamental para a promoção e o exercício da justiça fiscal entre os Entes federados”, divulgou a entidade por meio de nota, que ainda pontuou: a alteração do local de cobrança do ISS do município dos prestadores de serviços (sede da administradora de cartões, da arrendadora mercantil ou da administradora de planos de saúde) para o dos tomadores desses serviços é um passo “necessário para uma reforma tributária justa e moderna”.

O que muda com o veto

Com a derrubada do veto, que acarreta na sanção do texto original da Lei Complementar 157/2016 conforme aprovado no Congresso, ao menos R$ 2,87 bilhões serão repassados aos municípios onde o tomador do serviço está estabelecido, ou seja, onde estão localizados os restaurantes, farmácias, postos de gasolina, etc. Isto no caso dos serviços de administração de cartões de crédito e débito.

No caso do leasing serão cerca de R$ 2,6 bilhões distribuídos. Antes, esse recurso ficava nas mãos de apenas 35 municípios. E, no caso dos planos de saúde, mais de 2 mil municípios com estabelecimentos de saúde que atendem por planos e convênios, conforme dados da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) passarão a receber o ISS dessa operação. Antes apenas 370 municípios do país recebiam tal receita.

Com a derrubada do veto a CNM entende que haverá desconcentração de receitas, o que acarretaria em repartição de receitas entre os municípios; aumento das receitas próprias; estimulo à economia local, “possibilitando os investimentos em políticas públicas locais; e justiça fiscal”.

Ganho do município com derrubada de veto ao ISS

Município Valor estimado* (ISS 2017) Araras R$ 4.828.855,73 Leme R$ 2.615.153,77 Limeira R$ 11.856.142,14 Rio Claro R$ 7.734.305,16 Cordeirópolis R$ 1.470.571,49 Conchal R$ 484.069,44

* Estimativa de ISS 2017 baseada em uma redistribuição de R$ 6 bilhões com a derrubada dos vetos aos artigos da Lei Complementar 157/2016. Para o rateio a CNM usou o peso do PIB Serviços por município divulgado pelo IBGE