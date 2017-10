Deputados ‘bem votados’ em Araras ajudaram a barrar denúncia contra Temer

Cerca de metade dos deputados federais mais bem votados de Araras nas eleições de 2014 ajudaram o presidente da República, Michel Temer (PMDB),...

Compartilhe em suas redes sociais!

Cerca de metade dos deputados federais mais bem votados de Araras nas eleições de 2014 ajudaram o presidente da República, Michel Temer (PMDB), a barrar a investigação contra ele pelo STF (Supremo Tribunal Federal).

A Câmara dos Deputados negou o prosseguimento da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer na noite de quarta-feira (25). Foram 251 votos favoráveis a Temer e 233 contrários. Dois deputados se abstiveram e outros 25 se ausentaram.

A vitória do peemedebista, porém, foi mais apertada do que na primeira denúncia barrada pela Câmara – foram 263 votos favoráveis a Temer e 227 contrários.

Nesta segunda denúncia contra Temer, apresentada pela Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal, o presidente é acusado de obstrução de Justiça e formação de quadrilha. Com a decisão da Câmara, a denúncia fica suspensa até que Temer conclua seu mandato. A Justiça poderá, no entanto, julgá-lo quando ele deixar de ser presidente, caso considere as acusações consistentes.

Nas semanas anteriores à votação Temer se reuniu com deputados da base, que foram agraciados com a liberação de dinheiro para obras, por meio do empenho de emendas parlamentares. Segundo a BBC foram quase R$ 1 bilhão em setembro e outubro e uma série de nomeações de aliados para cargos do segundo escalão. Como não conseguiu aprovar o andamento da denúncia, a oposição a Temer até tentou impedir (sem sucesso) que fosse atingido o quórum necessário de 342 deputados para abertura da votação.

Apesar de Araras não contar com nenhum deputado federal, diversos nomes foram “bem votados” na cidade nos últimos anos. Destes, ao menos metade se posicionou fielmente a favor do presidente, barrando a denúncia contra Temer.

Celso Russomanno (PRB), Paulo Pereira – Paulinho da Força (SD), Nelson Marquezelli (PTB), Roberto Alves (PRB), o pastor Marco Feliciano (PSC) e Baleia Rossi (PMDB) votaram a favor de Temer nas duas denúncias. Gilberto Nascimento Silva (PSC) se ausentou na primeira votação, mas depois votou a favor do presidente.

Já uma lista encabeçada por tucanos e petistas tentou permitir ao Supremo ao menos investigar o presidente da República. Os petistas Arlindo Chignalia, Ana Perugini e Luiz Paulo Teixeira, também bem votados na cidade, cobraram investigação do presidente. Assim como eles os tucanos José Ricardo Tripoli e Carlos Sampaio votaram pela investigação. Jefferson Campos (PSD) e Francisco Everardo – Tiririca (PR) também queria que as denúncias contra Temer fossem apuradas.

Ainda dentre os 15 mais votados em Araras, Rodrigo Garcia (DEM) e Bruno Covas (PSDB) não participaram da votação. Eles não atuam como deputados por enquanto – Garcia é Secretário da Habitação do governo Geraldo Alckmin (PSDB), e até esteve em Araras na quinta-feira. Bruno Covas é o atual vice-prefeito de São Paulo/SP.

Mais votados em Araras – Quem votou a favor e contra Temer

Deputado Partido Votos em A favor de Temer A favor de Temer Araras (1ª votação) (2ª votação) (em 2014) Jefferson Campos PSD 6116 Não Não Francisco Everardo (Tiririca) PR 2595 Não Não Celso Russomanno PRB 2575 Sim Sim Rodrigo Garcia DEM 1624 Licenciado Licenciado Paulo Pereira (Paulinho da Força) SD 1462 Sim Sim Nelson Marquezelli PTB 1396 Sim Sim Roberto Alves PRB 1065 Sim Sim Arlindo Chignalia PT 1028 Não Não Marco Feliciano PSC 999 Sim Sim Ana Perugini PT 872 Não Não Baleia Rossi PMDB 740 Sim Sim Luiz Paulo Teixeira PT 643 Não Não José Ricardo Tripoli PSDB 620 Não Não Bruno Covas PSDB 520 Licenciado Licenciado Gilberto Nascimento Silva PSC 499 Ausente Sim Carlos Sampaio PSDB 405 Não