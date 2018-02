Deputado federal Arlindo Chinaglia visita Santa Casa e garante repassar R$ 450 mil à instituição

O deputado federal Arlindo Chinaglia (PT) esteve em Araras no último sábado (3) e visitou a Santa Casa de Misericórdia de Araras. O parlamentar...

O deputado federal Arlindo Chinaglia (PT) esteve em Araras no último sábado (3) e visitou a Santa Casa de Misericórdia de Araras. O parlamentar foi recebido pelo diretor da entidade Rui Cesar Alves e pelo administrador Regis Olivério. O advogado e ex-vereador Breno Cortella (PDT) acompanhou a visita.

Chinaglia destinou duas emendas parlamentares à Santa Casa que totalizam R$ 450 mil atendendo ao pedido do então parlamentar Breno Cortella. As emendas estão em fase de liberação, segundo o deputado.

Uma delas, no valor de R$ 200 mil, será destinada para aquisição de quatro máquinas para o novo Ambulatório de Hemodiálise da Santa Casa, ampliando, desta forma, o atendimento à população.

Já a outra emenda de R$ 250 mil será destinada para aquisição de equipamentos para UTI Neonatal e para a CTI – Centro de Tratamento Intensivo. Segundo a assessoria do parlamentar, a Santa Casa está em fase de compra dos equipamentos que serão: 1 ventilador pulmonar para a CTI; 2 ventiladores pulmonares para a UTI Neonatal; 2 incubadoras; 1 aparelho de Fototerapia e 1 BIPAP.

O diretor Rui Cesar Alves agradeceu ao deputado pela destinação das emendas. “Eu gosto que o deputado que destinou as emendas visite a Santa Casa para que ele possa ter noção do bem que faz às pessoas. Agradecemos muito, deputado”, comentou Rui.

“Arlindo sempre esteve próximo da cidade e não exitou em enviar os recursos quando solicitado. Isso mostra o compromisso que tem com os ararenses”, corroborou Breno Cortella.

O deputado também conheceu as instalações da Santa Casa. “É um hospital bem estruturado e de referência, que atende inclusive a região. Vamos ajudar para que a população seja cada vez melhor atendida”, apontou o Chinaglia.

Depois da visita, o deputado se reuniu com os diretores do SinSaúde, Teresa Mendes e Anselmo Bianco que relataram pontos da atuação do sindicato, principalmente no que diz respeito ao salário dos funcionários da Santa Casa. Depois, o parlamentar seguiu em agenda para Leme e Mogi-Guaçu.

Arlindo Chinaglia é médico e deputado federal eleito pelo PT/SP. Até dezembro de 2017 presidia o Parlamento do Mercosul (Parlasul), onde é membro desde agosto de 2015. Também presidiu a Câmara dos Deputados entre 2007 e 2009.