Denúncia O Internacional foi denunciado pela Procuradoria do STJD, pelo uso dos e-mails adulterados no caso Victor Ramos, na noite de quinta-feira. O...

Denúncia

O Internacional foi denunciado pela Procuradoria do STJD, pelo uso dos e-mails adulterados no caso Victor Ramos, na noite de quinta-feira. O Colorado foi enquadrado no artigo 61 do Código Disciplinar da Fifa, que trata de documentos falsificados. Entre as possíveis punições previstas, estão a exclusão de competições, a proibição de contratação de jogadores e o pagamento de multas. Assim, se for considerado culpado, o Inter poderá ficar fora da Série B e estaria automaticamente rebaixado. O julgamento na primeira instância está marcado para a próxima terça-feira, às 15h. A Procuradoria e o Inter ainda têm a possibilidade de recorrer ao Pleno do STJD após o resultado.

Pontaria

As chances de gol desperdiçadas pela seleção brasileira na derrota por 1 a 0 para a Argentina tiram o sono de Tite. Satisfeito com o desempenho, principalmente no segundo tempo, o técnico lamentou a falta de precisão nas conclusões. Philippe Coutinho, Gabriel Jesus e Willian tiveram ótimas chances. Renato Augusto e Filipe Luís chutaram de longe. Nenhum deles obrigou o goleiro Romero a fazer qualquer defesa.

Renovação

Rogério Ceni se posicionou pela primeira vez a favor da renovação de contrato de Lugano, depois de vencer o Vitória por 2 a 0 nesta quinta-feira, no Morumbi. O vínculo do uruguaio termina no fim do mês e até o momento não houve definição da situação no São Paulo. O treinador e ex-companheiro do zagueiro nos tempos de jogador disse apoiar a prorrogação. Ele também falou em uma festa de despedida para o atleta no fim da temporada.

Otimismo

O Corinthians aguarda uma resposta do pai de Leandro Castan, Marcelo Silva, para saber se poderá ou não avançar na negociação para contar com o zagueiro no segundo semestre de 2017. Marcelo tinha reunião com a Roma marcada para quarta-feira, mas ainda não deu retorno à diretoria alvinegra. O clube mantém otimismo. O pai de Castan viajou á Itália com o intuito de conseguir a liberação de seu filho por empréstimo. Cedido ao Torino até o fim da atual temporada européia, ele voltou à Roma e tem mais dois anos de contrato a cumprir com o clube dono de seus direitos econômicos.

Vai pro jogo

Os torcedores do Santos ganharam uma boa notícia na sexta-feira. O meia Lucas Lima deve ser titular contra o Atlético-PR, no domingo, às 19h, na Arena da Baixada, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O meia está recuperado após estiramento muscular na coxa direita. A recuperação foi adiantada. A expectativa do departamento médico era de retorno apenas no clássico contra o Palmeiras, quarta-feira que vem, na Vila Belmiro.

Absurdo

Não foi só a reunião do Conselho Deliberativo que esquentou o clima no Fluminense na noite de quinta-feira. Uma proposta do Palmeiras por Richarlison chegou à cúpula de futebol tricolor. Alegando estar “sem cabeça”, em conversa com o técnico Abel Braga na manhã de sexta-feira, no CT, o atacante se recusou a viajar para São Paulo, onde o Tricolor joga justamente contra o Alviverde, no sábado, pelo Brasileirão. Em entrevista, o presidente Pedro Abad chamou de “absurda” a oferta do clube paulista.