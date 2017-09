Demutran tenta impedir “reserva” de vagas nas ruas

A partir de outubro o Demutran (Departamento Municipal de Trânsito) promete fechar o cerco contra estabelecimentos comerciais que colocam objetos nas vagas que são...

A partir de outubro o Demutran (Departamento Municipal de Trânsito) promete fechar o cerco contra estabelecimentos comerciais que colocam objetos nas vagas que são destinadas para o estacionamento de veículos. A prática se tornou comum a partir de janeiro deste ano com o fim da zona azul, no Centro.

O diretor do Demutran Laerte Tognasca Neto, órgão ligado à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil, disse que a fiscalização não deixou de ser feita nos últimos meses, mas pondera que a pasta sempre prezou pelo bom senso do munícipe.

Em decorrência das denúncias e dos flagrantes, há um mês a pasta criou um documento que prevê a intensificação da fiscalização, ou seja: daqui a 10 dias. A medida deve ser favorecida com início da venda dos tíquetes para estacionamento da nova zona azul, também prevista para outubro, que contará com fiscalização de guardas municipais.

Na nota encaminhada para a imprensa, o Demutran explica que objetos colocados por munícipes para reservar vagas, que inclui os cones, serão removidos e os proprietários notificados. A medida inclui ainda cavaletes, placas e até caixas que são colocadas por alguns comerciantes – o que configura indevida reserva de vagas.

“As vias públicas devem sempre estar livres para o tráfego, estacionamento e parada, salvo as exceções legais e sendo proibido a existência de obstáculos, bem como a reserva de seu uso para particulares. O Demutran solicita a compreensão da população na retirada dos objetos”, explica nota.

Por fim, a pasta informa que os agentes de trânsito notificarão de forma verbal os infratores nos locais onde a situação for flagrada. “Na reincidência, a notificação será por escrito e, em caso de permanência, o material removido, apreendido e a multa aplicada”, finaliza.

Código de Trânsito prevê multa para quem obstruir vagas

A obstrução de vagas sem autorização do órgão competente de trânsito de cada município, no caso de Araras o Demutran, é uma prática ilegal e considerada infração grave pelo CTB (Código de Trânsito Brasileiro). O capítulo 3, por exemplo, cita as Normas Gerais de Circulação e Conduta, e proíbe usuários de colocar obstáculos para os veículos, pessoas e animais.

O artigo 246 considera a prática como infração gravíssima, sujeita a multa e que pode ser agravada a critério das autoridades de trânsito. Aliás, a medida pode colocar em risco a própria segurança dos motoristas e pedestres.

O CTB diz que a penalidade pode ser aplicada à pessoa física ou jurídica que é responsável pela obstrução, “devendo a autoridade com circunscrição sobre a via providenciar a sinalização de emergência, às expensas do responsável, ou, se possível, promover a desobstrução”.