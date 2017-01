Demutran pode reverter medidas da antiga gestão

Medidas adotadas no trânsito pela antiga gestão do Demutran (Departamento Municipal de Trânsito) poderão ser modificadas se necessárias, afirma o secretário municipal de Segurança...

Medidas adotadas no trânsito pela antiga gestão do Demutran (Departamento Municipal de Trânsito) poderão ser modificadas se necessárias, afirma o secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Civil, Moisés Daniel Furlan, em entrevista para Tribuna. A primeira a ser revertida foi a preferencial da Avenida do Filtro, trecho da Escola Prefeito Alberto Feres.

Outra medida que antes era adotada pela antiga administração e que deixou de ser vigente foi o uso dos radares móveis. A nova gestão pretende instalar aparelhos fixos, mas afirma que estudos técnicos serão realizados para indicar os possíveis locais com maior necessidade.

Furlan disse que algumas medidas adotadas pela antiga gestão precisam ser revistas e, em alguns casos, refeitas – principalmente se forem alvo de reclamações de munícipes. A primeira aconteceu no início da semana no cruzamento que existe em frente ao Alberto Feres.

Em novembro de 2016, a sinalização de trânsito foi alterada e a preferencial passou para o motorista que trafegava pela Rua dos Antúrios (Tabajara) e não para quem estava na Avenida Senador César Lacerda de Vergueiro (Filtro). Depois de questionamento e reclamações de motoristas que residem na região e em outros bairros, a atual gestão do Demutran decidiu reverter a situação.

No início da semana a sinalização foi refeita no local e a preferencial voltou para o motorista que trafega pela Avenida do Filtro. “Nós decidimos retomar o que antes era vigente para atender aos pedidos da população”, disse Furlan.

A próxima alteração pode ser feita na rotatória do cruzamento da Avenida Maria Aparecida Muniz Michielin com a Rua Maestro Rubens Parada – trecho que fica próximo ao Colégio Anglo, zona norte. A rotatória foi implantada em 2015 pela gestão do ex-prefeito Nelson Brambilla (PT), mas também gerou indignação de moradores do local.

“O erro foi grotesco, pois os moradores de quatro imóveis que ficam no cruzamento foram prejudicados. Eles evitam sair com seus veículos das garagens e vamos corrigir a situação”, disse Furlan. O secretário explica que o estudo pretende reduzir o tamanho da rotatória e possibilitar mais espaço para os moradores entrarem com seus veículos nas garagens.

Faixas para pedestres na Câmara Municipal

Outra intervenção anunciada pela Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil pode ser feita no cruzamento da Câmara Municipal – considerado uma dos mais problemáticos da cidade.

De acordo com Furlan, o estudo inicial prevê recuar todas as faixas para pedestres que existem no local. “A medida já existe em cidades como São Paulo, por exemplo. As faixas serão recuadas e os pedestres passarão por elas atrás dos veículos. Caso dê certo, a mesma sinalização pode ser adotada em outros pontos”, disse.