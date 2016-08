Demutran esclarece que obras viárias geram impactos no trânsito

Tribuna também questionou o Demutran (Departamento Municipal de Trânsito) e, em nota, a pasta ressalta que a execução de obras no sistema viário acarreta...

Tribuna também questionou o Demutran (Departamento Municipal de Trânsito) e, em nota, a pasta ressalta que a execução de obras no sistema viário acarreta transtornos em qualquer lugar que sejam realizadas, quer nas rodovias, quer nas áreas urbanas.

“As retenções e o trânsito lento nas avenidas, cujo fluxo foi influenciado pela interdição das pontes e trecho da avenida Milton Severino, foram avaliados e se comportaram dentro da expectativa, principalmente nos horários de pico quando se estima que em torno de 30 mil veículos estejam circulando, incluindo o horário de almoço”, explica a pasta.

Ela questiona o termo “caos”, usado pela reportagem devido aos congestionamentos. “Difícil comparar a retenção do fluxo e trânsito lento, afetando individualmente motoristas e motociclistas por poucos minutos, que só ocorreram praticamente nos horários de pico, com o conceito de caos”, esclarece.

Sobre as medidas adotadas durante os congestionamentos, o Demutran disse que “efetivo da Guarda Municipal – e também agentes de trânsito – foram destacados para atuar nas principais rotatórias que receberam volume de tráfego bem superior ao normal, além de instalada sinalização provisória com cavaletes e cones”.

Já sobre as reclamações dos motoristas sobre a falta de placas de sinalização de obras, o órgão classifica como natural. “É natural que as pessoas se sintam incomodadas com quaisquer alterações nas suas rotinas, mas é preciso levar em consideração que dentro de pouco tempo teremos uma obra portentosa concluída, que vai minimizar a problemática das enchentes e também melhorar a circulação no sistema viário do município”, detalha.

A mesma nota explica também que os guardas municipais e agentes de trânsito atuaram esclarecendo dúvidas e foram muito pouco acionados, até porque os condutores conhecem itinerários alternativos para chegar a seus destinos, às vezes um pouco mais longos.

“Sinalizar todas as vias afetadas colocando placas de informação teria custo bastante elevado para o município. O mau tempo reinante no final de semana impediu que a sinalização horizontal fosse implantada e boa parte da pintura da via está sendo realizada nesta segunda (ontem)”, complementa.

O diretor do Demutran, Luis Carlos Bressan Junior, esclarece que a quase totalidade dos condutores é compreensiva e entende o que está em jogo. “É preciso ter um pouco de paciência nestas ocasiões, pois ainda teremos mais alguns transtornos na circulação durante a obra. Depois, virão os benefícios, compensando tudo isso”, concluiu.

Tribuna também questionou os impactos das obras no transporte de passageiros do TCA (Transportes Coletivos de Araras).”Não houve transtornos nem nos itinerários e nem nos horários de ônibus nesta segunda-feira (22). Não há alterações previstas também para os próximos dias”, afirma nota encaminhada pela autarquia.