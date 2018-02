Demutran altera sentido em trecho da Avenida Capitão Arthur dos Santos

O Demutran (Departamento Municipal de Trânsito) vai alterar a partir desta quarta-feira (7) a direção de parte da Avenida Capitão Arthur dos Santos,...

O Demutran (Departamento Municipal de Trânsito) vai alterar a partir desta quarta-feira (7) a direção de parte da Avenida Capitão Arthur dos Santos, que agora passa a ser mão dupla, no encontro com a Avenida Dona Renata – Marginal. Apenas o trecho entre a Avenida Dona Renata (Marginal) e Rua José Marangoni será modificado. O restante da avenida continua em mão dupla nos trechos – a mão única continua apenas entre as ruas Eolo Camargo Preto e Coronel André Ulson Júnior.

A mudança é para os motoristas que trafegam pelo bairro do São Benedito. Antes só era permitido sair da ponte da Aversa ou da Marginal para seguir sentido São Benedito. Agora, os condutores também podem vir do São Benedito para acessar a Avenida Dona Renata em trecho anterior à nova ponte do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), facilitando o acesso às avenidas que levam a região leste da cidade.

De acordo com Laerte Tognasca Neto, diretor do Demutran, a mudança atendeu a uma reivindicação da população que passa diariamente pelo local. “Recebíamos constantemente solicitações para mudar o sentido da Avenida, principalmente pelo fato de motoristas imprudentes que acabavam acessando na contra mão e passando por dentro do Posto de Combustível para acessar a ponte nova. Essa ação visa corrigir o problema, além de dar mais fluidez ao trânsito e segurança a motoristas e pedestres”, disse.

O diretor ainda alerta que o sentido na ponte da Aversa não sofrerá alteração. Ou seja, para efetuar o retorno na própria Marginal, o motorista deverá utilizar a nova ponte do PAC.