Demutran altera cruzamento da escola Alberto Feres

Sinalização de trânsito na região da Etec Prefeito Alberto Feres (Centro Paula Souza) foi alterada pelo Demutran (Departamento Municipal de Trânsito), vinculado à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil. Na justificativa, o órgão informa que a mudança visa reduzir acidentes na Rua dos Antúrios (Tabajara), Jardim Cândida, zona oeste.

Ela entrou em vigor na semana passada e afeta fluxo de veículos para motorista que circula, principalmente, pela Avenida Senador César Lacerda de Vergueiro (Filtro) no sentido Jardim Cândida/Centro.

O trecho é constituído de uma rotatória que recebe veículos de várias vias como a própria Avenida do Filtro e a Avenida Romana Ometto – uma das principais do Jardim Cândida. Também recebe veículos da Rua dos Antúrios (Tabajara) que funciona como principal ligação entre o Jardim Cândida e a Avenida Dona Renata (Marginal).

A sinalização de “Pare” foi implantada no cruzamento da Avenida do Filho com a Rua dos Antúrios, mas no sentido Jardim Cândida/Centro. O diretor do Demutran, Daniel Ponessi, explica que a alteração foi feita para evitar acidentes na Rua dos Antúrios.

“A Antúrios tem trânsito intenso de caminhões e ônibus e antes o motorista que trafegava por ela era obrigado a parar, pois a preferência era para quem estava na Avenida do Filtro. O trânsito ficava parado na Rua dos Antúrios e prejudicava o fluxo”, explica.

Ponessi ressalta também o risco que os veículos grandes ofereciam para os pequenos como carros e motocicletas, por exemplo. “Como é subida, houve casos que caminhões e ônibus bateram no veículo que estava atrás por não conseguir prosseguir de forma segura”, detalha.

Com a alteração, a preferencial no cruzamento fica para o motorista que trafega pela Rua dos Antúrios e a parada obrigatória é para o motorista que trafega pela Avenida do Filtro. Questionado se a medida não afetará o fluxo de veículos pela avenida, Ponessi salienta que a mudança foi estudada de antemão. “O fluxo é grande, mas a Avenida do Filtro tem duas faixas e comporta o tráfego”, salienta.