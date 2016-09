Delegação ararense terá 61 atletas nos Abertos, que começam amanhã

A delegação ararense para os 80º Jogos Abertos do Interior 2016 será formada por 61 atletas, que vão competir em seis modalidades...

A delegação ararense para os 80º Jogos Abertos do Interior 2016 será formada por 61 atletas, que vão competir em seis modalidades esportivas: basquete (feminino), biribol (masculino), ciclismo (masculino e feminino), judô (masculino e feminino), tênis de mesa (feminino) e karatê (feminino), além de uma modalidade de demonstração – tiro com arco.

A competição estadual tem início nesta quarta-feira (14), em São Bernardo do Campo, região do ABC Paulista, e segue até o dia 24. O embarque de parte da delegação ararense, com os atletas de basquete e tênis de mesa, está marcado para esta terça-feira (13), a partir das 15h, em frente ao Ginásio Municipal de Esporte Nelson Rüegger.

“A princípio, iríamos competir em oito modalidades esportivas, porém não vamos ter mais representantes na capoeira masculina e nem natação feminina, devido a questões relacionadas ao trabalho dos atletas que iriam disputar os campeonatos. Mesmo assim, vamos lutar por resultados significativos e medalhas nas seis modalidades com os nossos atletas. Temos potencial para realizar uma ótima participação”, disse o secretário de Esporte, Luiz Paulo Franco.

A estreia da equipe coordenada pela Secretaria Municipal de Esporte será no tênis de mesa feminino, às 8h30, contra Itapetininga; à tarde, a equipe enfrenta Poá, às 14h. A equipe é formada pelas mesatenistas Mayara Nardi, Mariana Silva e Bruna Cristofoletti. Os confrontos serão realizados no CREC Gentil Antiqueira (Pauliceia),

Ainda na quarta-feira, a partir das 10h30, as meninas do basquete entram em quadra pela primeira rodada da competição contra o time de Itu, no Ginásio Poliesportivo Domingos Bartolomeu Preto (Jerusalém).

No mesmo dia, às 19h, acontece o congresso técnico de ciclismo no Comitê Dirigente – CEU.

Tiro com arco

Além das seis modalidades em disputa, a delegação de Araras contará com uma equipe de tiro com arco, modalidade que entrou pela primeira vez nos Jogos Abertos este ano, ainda como demonstração.

Os atletas, que treinam no Círculo Militar de Campinas, terão como técnica a arqueira ararense Eliane Zurk Ferreira Ito (Lica). Com participações em vários mundiais, medalhista no Campeonato das Américas em Cuba (1994) e vice-campeã brasileira por equipe (em 2014 e em 2015), ela pratica o esporte há mais de 20 anos e integrou o time de tiro com arco que foi mantido pelo União São João na década de 90.

“A iniciativa de incluir o tiro com arco nos Jogos Abertos partiu da Federação Paulista e a previsão é que ele seja incluído oficialmente na competição em 2018. O objetivo é difundir este esporte e descobrir novos talentos”, explicou o secretário de Esporte.

Como é apenas demonstrativa, a modalidade não conta pontos na classificação final da cidade este ano.

“Este é um esporte diferente, que vem se popularizando por causa das Olimpíadas e, por isso, foi incluído como demonstração nos Abertos. A Secretaria de Esporte busca incentivar a prática das mais diversas modalidades, fazendo com que elas se tornem mais conhecidas e até acessíveis à população. Quem sabe nas próximas edições dos Abertos não teremos atletas ararenses representando a cidade também nesta modalidade”, finalizou o secretário de Esporte.