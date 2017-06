Definido Foram definidos nesta segunda-feira os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil, em sorteio realizado na sede da CBF, na...

Foram definidos nesta segunda-feira os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil, em sorteio realizado na sede da CBF, na zona oeste do Rio de Janeiro. Com a competição se afunilando, os clássicos regionais eram inevitáveis. Entretanto, apesar de rivais de Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais presentes, não haverá clássicos estaduais nesta fase da competição. Os confrontos ficaram assim: Atlético/MG x Botafogo, Flamengo x Santos, Grêmio x Atlético-PR, Palmeiras x Cruzeiro.

São Paulo e Atlético-MG costuram os últimos detalhes da negociação do meia Maicossuel, que deve ser oficializada até a próxima quarta-feira. Para ficar com o jogador, o Tricolor desembolsará € 1 milhão (R$ 3,6 milhões). O Galo já autorizou o empresário do atleta a discutir o acerto salarial com os cartolas do Morumbi. O São Paulo já comemora o êxito da negociação. O valor a ser pago ao Atlético-MG virá da fatia maior que os paulistas receberão na negociação de Luiz Araújo com o Lille.

O meia chileno Valdívia segue mexendo com a torcida do Palmeiras. Sem clube desde que anunciou sua saída do Al-Wahda, dos Emirados Árabes, no fim de maio, o Mago só precisou publicar nesta segunda-feira uma mensagem sem remetente determinado para agitar os palmeirenses. “Só ligar que eu vou…”, escreveu Valdivia, animando os torcedores do Verdão que desejam o retorno do camisa 10 ao clube.

O Corinthians tem até o início de julho para exercer sua prioridade de compra do zagueiro Pablo, vinculado ao Bordeaux, da França. Sem dinheiro em caixa para concluir o negócio, a diretoria do Timão está a procura de reforços e só deve agir perto do fim do prazo estabelecido.

Em busca de um novo técnico para a vaga deixada por Dorival Júnior, demitido no último domingo, o Santos pode tentar a contratação do holandês Clarence Seedorf. Ele foi oferecido recentemente à diretoria alvinegra, mas é tratado como “Plano B” caso a negociação com Levir Culpi, preferido do presidente Modesto Roma Júnior, fracasse. O ex-jogador do Botafogo está livre, mas ainda busca afirmação na carreira de treinador.