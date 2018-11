Definidas datas das inscrições para EJA – Educação de Jovens e Adultos

Estão definidas as datas para inscrições de interessados em participar da EJA (Educação de Jovens e Adultos), oferecida via Prefeitura. Para o ano letivo...

Para o ano letivo de 2019, duas escolas de Araras e duas Paróquias oferecerão aulas da EJA modalidade de ensino voltada exclusivamente para quem não teve a oportunidade de terminar a educação básica. São elas: a EMEF Thereza Colette Ometto e EMEF Professora Adalgisa Perim Balestro Franzini, e as Paróquias: São Judas Tadeu e Divino Espírito Santo. As inscrições vão de 10 dezembro até 11 de janeiro.

Para efetivar o cadastro, os interessados devem comparecer nas escolas portando documento com foto, comprovante de endereço e duas fotos 3×4. A TCO fica na Rua Pirassununga, s/nº, no Jardim Nossa Senhora Aparecida e a Adalgisa, na Rua Antônio Alves, s/nº, no Parque Tiradentes. Os interessados em cursar nas Paróquias deverão levar os documentos na TCO.

As vagas estão disponíveis para os períodos da manhã e noite, sendo estas referentes ao Ciclo I (1º ao 5º ano) e Ciclo II (6º ao 9º ano). As aulas acontecem de segunda à sexta, das 8h às 11h (manhã), e das 19h às 22h (noite). Mais informações podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Educação pelo telefone: 3543-8200. As informações são da Secom.