Definidas as datas da Festa do Peão de Araras para 2018

A Festa do Peão de Araras 2018 ainda não foi lançada oficialmente, mas já tem data definida. A festa acontece este ano de 10 a 15 de agosto, no Parque Ecológico e Cultural Gilberto Rüegger Ometto.

A novidade deste ano é uma pausa no evento, que será na segunda-feira (13), dia que não terá festa, sendo retomado na terça (14) e quarta-feira (15). Outras festas de grande porte também fazem pausas assim, como é o caso da Festa do Peão de Barretos.

A festa é realizada pelo Clube de Cavaleiros de Araras, com apoio da Prefeitura e, este ano, mais uma vez, vem com a grade de shows e demais atrações sob responsabilidade da empresa ararense MAC 10 Produções, parceira do Clube de Cavaleiros.

A programação com os shows que serão exibidos nos dias no evento ainda não foi divulgada. A cervejaria oficial do evento continua sendo a Brahma, assim como em 2017.

Mais informações sobre a Festa do Peão de Araras podem ser obtidas pelo telefone 3542-4406 ou pelo e-mail atendimento@mac10.com.br . Ou diretamente na sede do Clube dos Cavaleiros, na Rua Nunes Machado.