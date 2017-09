A enorme fila que contornou o prédio do Ginásio de Esporte Nelson Rügger na última segunda (4) e terça-feira (5), evidenciou novamente um...

A enorme fila que contornou o prédio do Ginásio de Esporte Nelson Rügger na última segunda (4) e terça-feira (5), evidenciou novamente um velho problema de Araras e por que não dizer, do país – o déficit habitacional.

São milhares de famílias que carregam apenas um mesmo sonho: fugir do aluguel e se abrigar na casa própria. Por conta da desigualdade social e dos problemas causados pela crise econômica – que deixou milhares de ararenses desempregados – a fila de quem procura por moradia popular aumentou vertiginosamente nos últimos dois anos.

E chamou a atenção da reportagem da Tribuna – que acompanhou o atendimento feito nos dois dias pela CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), empresa estatal responsável pela construção dos novos 212 apartamentos na Via Novela – a quantidade de mulheres que estavam na fila.

Sim, ficou muito evidente que a ampla maioria das 4.800 pessoas que estavam na fila eram mulheres. Acompanhadas de crianças de colo, algumas com três filhos ou mais, muitas desempregadas, residentes em casas de parentes de apenas dois cômodos, muitas já idosas.

De acordo com último levantamento feito pela Secretaria Municipal de Habitação em 2015, o déficit habitacional em Araras chega a 5 mil casas, número que ainda segue alto mesmo depois do forte investimento feito no setor pelo ex-prefeito Nelson Brambilla (PT).

Durante a gestão Brambilla foram construídos apartamentos, como nos Condomínios Arnaldo Mazon e Victório Corrocher, e casas térreas no Residencial Prefeito Warley Colombini, Prefeito Milton Severino, Prefeito Jair Della Coletta e no Portal do Sol. Somados todos os empreendimentos, entre casas e apartamentos o total de unidades entregues foi de 2.714. Antes do cadastro da CDHU, a Secretaria de Habitação já esperava ainda o aumento no déficit, mas ao divulgar o balanço informou que o número superou a expectativa. E surgiu um alerta – a situação de milhares de ararenses que sonham e tem o direito de possuir um teto digno para viver e abrigar seus familiares.

Pelo menos temos um ponto positivo: apesar de muitas famílias residirem em condições precárias, em imóveis com dois ou três cômodos superlotados, até agora Araras não abriga favelas. Um ponto a favor, mas que merece a máxima atenção.

Conforme o último levantamento feito pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), Araras é uma cidade que cresce anualmente acima da média nacional. Esta informação – somada ao atual déficit habitacional – exije planejamento e cuidado criterioso da administração para evitar o agravamento do problema.

O crescimento populacional é positivo, se vier acompanhado de um crescimento sustentável, geração de empregos e desenvolvimento social. Caso contrário, a tendência é sempre o agravamento da desigualdade social e o conseqüente aumento do déficit habitacional.