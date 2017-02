Decreto reduz tolerância para quantidade de entulho a ser colocada na rua

Novo decreto municipal publicado na edição impressa da Tribuna deste sábado (25) reduz a tolerância para colocar nas ruas entulho, restos vegetais e trecos...

Novo decreto municipal publicado na edição impressa da Tribuna deste sábado (25) reduz a tolerância para colocar nas ruas entulho, restos vegetais e trecos nas vias públicas. A quantidade, que antes era de cinco metros cúbicos, será reduzida para três metros cúbicos. A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, Urbanos e Rurais informa que vai cobrar taxas de coleta, caso o munícipe não obedeça a regra.

Assinado pelo prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB), o decreto tem validade a partir da sua publicação, hoje, e altera o artigo 2º do decreto de 25 de abril de 2011. Com o novo decreto, a Prefeitura não vai tolerar quantidade acima de três metros cúbicos que inclui restos de construção civil (tijolos e madeiras), restos vegetais e cata-trecos (sofá, colchão).

O munícipe poderá colocar até 3 m³ de entulho e os demais materiais apenas em dias permitidos, conforme o cronograma em anúncio divulgado pela Prefeitura. Por exemplo, o cronograma começa no dia 2 de março pela zona sul e os moradores dessa região, conforme método de conjunto de bairros usado pela Prefeitura, poderá colocar entulho nas ruas apenas no dia 2.

No dia 9 de março, será autorizada a colocação de restos vegetais e no dia 23 de março o cata-trecos. Nestes dias, caso o munícipe que reside na zona sul exceda a quantidade de 3 m³, a Prefeitura vai realizar a coleta, mas vai cobrar pelo serviço.

Segundo o secretário de Serviços Públicos, Urbanos e Rurais, Carlos Cerri Júnior, a cobrança da taxa para retirar o entulho acima do permitido será diferente conforme o cronograma.

“Por exemplo, o munícipe que colocar entulho, restos vegetais e cata-trecos nos dias que estão no cronograma e até 3 m³ não será cobrado pela coleta. Já o munícipe que exceder a quantidade nos dias permitidos terá que pagar a tarifa da coleta que será de R$ 228,75. Ressalto que este valor é para os dias permitidos e que constam no cronograma. Já quem colocar entulho, restos vegetais e cata-trecos fora do dia permitido terá que pagar a taxa de R$ 317,70 a cada 3 m³. Se colocar 6 m³, pagará duas vezes o valor e assim sucessivamente”, explica Cerri.

Cerri disse que a Prefeitura conta com três funcionários que vão trabalhar na fiscalização. “Caso o motorista do caminhão da coleta verificar que o monte ultrapassa o mínimo, ele poderá acionar o fiscal”, disse.

No mesmo decreto consta ainda que as taxas serão cobradas se resíduos diferentes forem colocados nas ruas. Exemplo: tijolo misturado com galhos ou sofá. Como consta no cronograma, a Prefeitura determinou programação anual com dias específicos para colocar cada item nas vias públicas.

Cidade foi dividida em cinco setores para coleta de entulho

Para realizar a coleta do entulho, restos vegetais e cata-trecos a Secretaria de Serviços Públicos, Urbanos e Rurais dividiu a cidade em cinco setores. Como citado no início da reportagem, cada setor inclui bairro conforme divisão feita pela Prefeitura.

A cidade está divida da seguinte maneira: setor 1 (seis bairros), setor 2 (14 bairros), setor 3 (29 bairros), setor 4 (25 bairros) e setor 5 (33 bairros). A permissão para colocar entulhos nas ruas começa no dia 2 de março, mas vale somente para moradores do setor 5 – zona sul.

Como citado, é preciso estar atento para qual bairro consta na divisão da Prefeitura. No dia 2 de março será permitido colocar entulho de construção. Já no dia 9 de março resíduos vegetais e no dia 23 de março o cata-trecos. Os demais setores com suas datas específicas para o ano todo, podem ser conferidos na edição impressa da Tribuna deste sábado. Abaixo, veja como ficou a divisão dos bairros por regiões: