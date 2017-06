Decreto permite regularização de casas ‘meia-água’

Um decreto publicado na semana passada vai permitir que moradores de Araras que construíram residências no chamado padrão “meia-água” possam regularizar a documentação de...

Um decreto publicado na semana passada vai permitir que moradores de Araras que construíram residências no chamado padrão “meia-água” possam regularizar a documentação de seus imóveis junto à administração municipal.

O decreto assinado pelo prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) e pelos secretários municipais Celso Canassa (Obras), José Carlos Martini (Assuntos Jurídicos) e Paulo Bertolini (Planejamento) passa a permitir o desdobro de lotes localizados na zona urbana e na zona de expansão urbana.

O desdobramento e regularização só servirá nos casos em que se comprove que os imóveis já estão construídos. Os interessados na regularização terão o prazo de 1 ano para protocolarem o pedido de desdobro ou fracionamento.

Hoje muitos dos imóveis construídos em “meia-água” em diversos bairros de Araras estão irregulares, já que em alguns desses bairros os lotes deveriam ter ao menos 250 metros quadrados. O prefeito Pedrinho Eliseu disse que a medida, paliativa, foi necessária devido à falta de fiscalização das construções na época em que as casas foram construídas. “Não houve fiscalização, agora precisamos consertar”, citou o prefeito.

Para editar o decreto o prefeito considerou o que prevê o artigo 120 da Lei Complementar n°. 2 de 2010. A lei prevê que no desdobro ou fracionamento de lote urbano, onde já existam construções, com usos residencial, comercial e prestação de serviço, podem requerer isso à Prefeitura Municipal. Para isso os interessados nas referidas condições terão locais e prazos definidos através de Decreto do Executivo Municipal, conforme publicado agora pelo prefeito.

Com o decreto, o prefeito Pedrinho Eliseu autoriza agora moradores de dezenas de bairros a realizarem o desdobro ou fracionamento de lotes urbanos. A permissão abrange diversas macrozonas e zonas urbanas da cidade além de dezenas de bairros, inclusos bairros mais antigos, como Jardim Rosana, Jardim Tarumã, Abolição, Florença, Bela Vista e Costa Verde, por exemplo.

Os interessados nos benefícios do decreto, ou seja, em regularizar o desdobro dos lotes, deverão apresentar certidão a ser requerida à Prefeitura Municipal de Araras, comprovando a existência de duas construções concluídas, que caracterizem sua subdivisão, bem como projeto exigido por lei.

Via de regra, os imóveis localizados na macrozona de adensamento urbano e Preservação do Patrimônio, e ainda imóveis listados nos bairros, devem possuir área mínima por lote desdobrado de 125,00 m² e frente mínima de 5,00 metros.

Já os imóveis da macrozona de expansão urbana (ZEU) em todos os loteamentos de Chácaras e Sítios de Recreio aprovados, registrados no Cartório de Registro de Imóveis de Araras e sobre os quais tenham sido lançados IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) devem possuir área mínima por lote desdobrado de 1.000,00 m² e frente mínima de 20 metros.

Segundo o decreto, não serão contemplados nesse desdobro os loteamentos de Chácaras e Sítios de Recreio aprovados a critério da CTU (Comissão Técnica Urbanística) ou pelo Programa Estadual Cidade Legal instituído pelo Decreto Estadual n°. 52.052 de 13 de Agosto de 2007.

Bairros em que poderão ser realizados os desdobros

Por meio de decreto, o prefeito Pedrinho Eliseu autoriza agora moradores de dezenas de bairros a realizarem o desdobro ou fracionamento de lotes urbanos em diversas áreas do município. Veja a relação das áreas abaixo:

• Na macrozona de Adensamento Urbano e Preservação do Patrimônio Histórico (inclusos Zona Urbana – Zona Mista Central – ZMC e Zona Especial de Preservação do Patrimônio Arquitetônico e Cultural – Zepac-2 e Zepac-3;

• Quadrilátero formado por: Ribeirão das Araras, Rua Manaus, Avenida Ernani Lacerda de Oliveira, Rua Blumenau, Rua Cândido Torales de Gismenes e divisa com a Usina Santa Lúcia;

• Quadrilátero formado por: Rua Sílvio Luiz Mantelli, Rua Aracajú, Avenida Dona Renata, Rua Sebastião Afonso, Rua Pedro Feres, Avenida Antônio Remédio, Avenida Jeronymo Ometto e Rua Duílio Carnevalli;

• Quadrilátero formado por: Avenida Goffredo Teixeira da Silva Telles, Rua Joaquim dos Santos, Rua José Sottini e Rua Guilherme Devóglio;

• O fracionamento será permitido ainda na Macrozona de Expansão Urbana – Zona de Expansão Urbana – ZEU, em todos os loteamentos de Chácaras e Sítios de Recreio aprovados, registrados no Cartório de Registro de Imóveis de Araras – SP e sobre os quais tenham sido lançados IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano.

Macrozona de Adensamento Urbano e Preservação do Patrimônio Histórico (Zona Urbana – Zona Predominantemente Residencial – ZPR, nos seguintes locais:

• Jardim Santa Marta

• Jardim Rosana

• Jardim Tarumã

• Jardim Alto da Colina

• Desmembramento Severino

• Jardim Abolição de Lourenço Dias

• Jardim Florença

• Jardim Santa Efigênia

• Jardim Tangará

• Desmembramento Campinho A e B

• Jardim Itapuã

• Jardim Santo André

• Jardim Bela Vista

• Jardim Costa Verde

• Jardim Esmeralda

• Jardim Myriam

• Jardim São Nicolau