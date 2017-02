Decreto Municipal proíbe colocar entulho nas vias públicas

Está proibido colocar entulho e lixo nas ruas e avenidas de toda a cidade desde ontem (13), segundo decreto assinado pelo prefeito Pedrinho Eliseu...

Está proibido colocar entulho e lixo nas ruas e avenidas de toda a cidade desde ontem (13), segundo decreto assinado pelo prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB). A proibição vale até 1º de março e pode ser estendida em caso de necessidade.

Publicado na edição de ontem do Diário Oficial do Município, o decreto proíbe colocar entulhos nas vias e logradouros públicos (ruas, avenidas e praças) entre os dias 13 de fevereiro e 1º de março. A regra vale para restos de construção civil e demolição, cata-trecos e restos vegetais – árvores, gramas e outros.

Os entulhos somente poderão ser colocados em caçambas apropriadas – que devem ser contratadas pelos proprietários de imóveis – e elas devem ser colocadas defronte ao lote, na faixa de rolamento da via pública e até distância máxima de 2 metros da guia (sarjeta). O munícipe precisa deixar livre a sarjeta para escoamento das águas das chuvas.

No mesmo documento consta que a proibição abrange toda a cidade e, se o munícipe descumprir, terá que arcar com “sanções aplicáveis”. Em resumo: a Prefeitura vai recolher o entulho ou resto vegetal, mas vai mandar a conta para o munícipe.

Segundo o secretário de Serviços Públicos, Urbanos e Rurais, Carlos Cerri Júnior, a cobrança não é uma multa, mas sim, pagamento pelo serviço de recolhimento feito pela Prefeitura. “O decreto foi necessário diante situação que se encontra o município. Infelizmente, não são todos os moradores que contribuem com a limpeza da cidade”, afirma Cerri.

Ele explica que 10 caminhões – terceirizados e contratados por um processo de licitação – trabalham no recolhimento, além de outros que pertencem à Prefeitura. Porém, a demanda é muito alta. “Infelizmente, a Prefeitura recolhe entulho em determinada rua de determinado bairro em um dia e, no dia seguinte, a mesma rua e o mesmo bairro tem entulho novamente. Precisamos de um tempo para colocar a casa em ordem”, ressalta.

O secretário enfatiza também que durante o período de vigência do decreto não será tolerada nenhuma quantidade de resíduo nas ruas. “Foi preciso adotar a medida para conseguir avançar com o trabalho antes do cronograma, que será divulgado para a população, entrar em vigor”, disse Cerri.

O cronograma para coleta de entulho está previsto para começar a partir de 1º de março, mas Cerri ressalta que ele começará em uma data em cada região. “Novamente, pedimos a colaboração da população para que respeite o decreto e aguarde até o início do cronograma para este ano”, finaliza.