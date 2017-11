Decisões irônicas e partidárias

O PMDB do presidente da República Michel Temer expulsou do partido, na última quinta-feira, a senadora Katia Abreu, eleita pelo Estado do Tocantins. Os...

O PMDB do presidente da República Michel Temer expulsou do partido, na última quinta-feira, a senadora Katia Abreu, eleita pelo Estado do Tocantins. Os motivos são os ataques feitos por ela contra medidas e decisões adotadas pelo partido – e estes também são direcionados ao próprio presidente.

A expulsão foi decidida de forma unânime pelo Conselho de Ética do PMDB durante a semana. Aliás, a presença de um Conselho como este dentro de um partido que tem inúmeros nomes que figuram na lista da corrupção – e muitos presos atualmente – chega a ser irônico.

Não pesa contra Abreu nenhuma denúncia de corrupção e seu “crime” é a briga contra o que se tornou o PMDB. Como se sabe, a senadora foi totalmente contra a cassação do mandato da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), da qual foi ministra da Agricultura em seu breve segundo governo.

Tal decisão do PMDB não deveria causar espanto, desde que se faça uma análise histórica das mesmas decisões adotadas por outros partidos. Além do PMDB, outros dois grandes partidos adotaram medidas semelhantes, e apenas para citar dois, temos o PT e o PSDB.

O primeiro, por exemplo, até hoje ostenta filiados envolvidos em escândalos e alguns até presos, como o ex-ministro da Casa Civil do governo Lula (PT), José Dirceu. O próprio Lula responde por denúncias de corrupção e já foi condenado em 1ª instância pelo juiz Sérgio Moro, no caso do triplex do Guarujá. Mesmo assim, continua no partido e ainda é a principal indicação para disputar a presidência nas eleições de 2018.

Mas o mesmo PT em 2003 expulsou três deputados não por corrupção, mas por seguirem ordem ideológica diferente da decidida pelo partido. Na época, Heloísa Helena, hoje da Rede Sustentabilidade, Luciana Genro (Psol) e João Batista, o Babá, foram expulsos por serem considerados “radicais”.

O outro exemplo vem do PSDB, que se gaba de prezar pela ética na política, mas mantém em seu quadro o senador Aécio Neves, que chegou a ser afastado do mandato por decisão do STF (Supremo Tribunal Federal), mas voltou e ainda tem poder dentro do ninho tucano.

Tais medidas adotadas pelos partidos citados – e por outros que também seguem a mesma linha – salvo algumas exceções, talvez mereçam um estudo profundo, quem sabe de algum organismo internacional.

Para o eleitorado brasileiro, fica a percepção de que para integrar partidos e ter cargos é preciso ter no currículo à conivência com a corrupção. Na política brasileira os partidos estão pouco se lixando para a tal da ética ou da ideologia. E a sobrevida destes caciques pode estar no crime, pelo menos até a próxima eleição.