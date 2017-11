Decisão sensata A decisão do presidente da Câmara, Pedro Eliseu Sobrinho (DEM), em permitir a leitura da bíblia e a colocação do livro (considerado...

Decisão sensata

A decisão do presidente da Câmara, Pedro Eliseu Sobrinho (DEM), em permitir a leitura da bíblia e a colocação do livro (considerado sagrado por cristãos) sobre a Mesa mostrou sensibilidade e inteligência por parte do presidente. Eliseu marcou território ao dizer que era contra alterar o regimento para impor a leitura, mas mostrou respeito a quem professa da fé cristã e de quaisquer outras denominações, e já anunciou: vai permitir a leitura da bíblia. E para que ninguém se sinta relegado, quem quiser também poderá ler escrituras sagradas da fé que professa, seja bíblia, corão ou qualquer outro livro e trecho – limitado a uma breve citação – durante as sessões. Formalmente, o presidente poderia até proibir a leitura, já que a decisão do Plenário não acatou o pedido, mas ele optou por uma decisão “harmoniosa”.

Saia justa

Antes da votação do projeto para a leitura da bíblia na Câmara, o presidente Pedro Eliseu (DEM) propôs emenda visando tirar a obrigatoriedade do projeto de resolução, deixando mais branda a norma. Porém, a emenda só seria votada se o projeto original fosse aprovado. Por isso, o vereador Marcelo de Oliveira (PRB), ao apartear Pedro, pediu o voto do presidente a favor do projeto para que a emenda pudesse ser votada. O presidente, publicamente, não gostou da atitude do vereador, que quase o colocou em situação constrangedora ante ao Plenário, e disse para que não o “colocasse em saia justa”. Após a sessão, Eliseu teria dito a Marcelo que não quer mais esse tipo de postura na Casa.

Boquiaberto

Noutra votação, minutos antes, o vereador Marcelo de Oliveira (PRB) conseguiu deixar o experiente presidente da Câmara, Pedro Eliseu Sobrinho (DEM), visivelmente “espantado”, após ter proferido seu voto contra posicionamento do governo Pedrinho Eliseu (PSDB). O governo definiu que a base aliada (da qual Marcelo faz parte) deveria ir contra uma votação que poderia permitir emendas no orçamento. Com isso, Pedrinho queria impedir a proposta de Jackson de Jesus (Pros), entendendo que as emendas de Jackson deixariam menos dinheiro para o prefeito decidir onde investir. Para satisfazer o Executivo eram necessários 8 votos – o governo tinha exatamente os 8 votos, contando Marcelo e até Francisco Nucci (PR). Já Jackson de Jesus precisava de quatro votos e só tinha apoio de Deise Olímpio (PSC) e Regina Corrochel (PTB). Porém, Marcelo, de última hora, decidiu ser pró-emenda e, com a decisão dele, o texto final ficou com alterações que irritaram o Executivo.

Revanchismo

A decisão de Marcelo de Oliveira, de votar a favor da emenda de Jackson de Jesus (Pros) e contra o governo Pedrinho Eliseu (cuja base ele integra na Câmara), teria decepcionado o próprio prefeito. Aliados de Pedrinho viram o voto de Marcelo como “infidelidade” e já pressionam o prefeito a se afastar de Oliveira. Há quem entenda que a cobrança deva ser forte sobre o vereador do PRB em relação a essa fidelidade, mas é fato que a decisão de Marcelo não foi bem digerida durante a semana. Ainda assim ela pode ter efeito prático quase que neutro, já que o prefeito estaria cogitando vetar as emendas – e para a Câmara derrubar este veto de Pedrinho seriam necessários 8 votos, e não apenas os 4 votos que permitiram que as alterações passassem.

Política e religião

É quase impossível querer que no Brasil, política e religião não se misturem. Exemplo claro dessa interligação ocorreu na votação da leitura da bíblia em Araras. O nanico PRTB , marcado nacionalmente pelo personagem Levy Fidelix, marcou presença na Câmara de Araras e vestiu correligionários com um colete dizendo “Bíblia. Nós apoiamos”. Curiosamente, o partido, pouco expressivo na política local, quase nunca ou nunca é visto nas sessões da Câmara, mesmo que o assunto seja “polêmico e relevante”. Já a leitura da bíblia mobilizou a legenda “em peso”.

Irritadíssimo

O vereador Francisco Nucci (PR) ficou extremamente irritado com o colega Jackson de Jesus (Pros). O médico não gostou de ver a proposta dele comparada à do vereador do Pros em relação a lei orçamentária anual. Nucci propôs, há alguns meses, durante o PPA (Plano Plurianual), que uma verba de publicidade fosse realocada para pavimentação de uma estrada rural. Jackson, já na votação da lei orçamentária – uma etapa posterior – sugeriu outras emendas, mas viu crescer a resistência quanto às suas sugestões. Por isso citou como exemplo Nucci, alegando que as emendas do médico foram bem aceitas e até incorporadas ao orçamento, enquanto as dele seriam similares, prevendo o mesmo tipo de procedimento (realocação), mas estavam encontrando resistência desproporcional. Nucci não gostou nada de ver seu caso citado e foi tomar satisfações de forma calorosa com Jackson em plena sessão. Quem “segurou as pontas” e acalmou os ânimos do médico foi José Roberto Apolari (PTB), que conduziu Nucci à sua cadeira, pedindo calma.

PSB dividido?

Alguns nomes mais antigos ligados ao PSB local não teriam gostado na nova formatação da legenda em Araras. Isso porque, com a entrada do ex-prefeito Nelson Brambilla na sigla, alguns se viram desprestigiados e acabaram jogados em segundo plano. Enquanto Brambilla, se filiando, poderia levar alguns nomes para o PSB, há entendimento de que alguns dos atuais integrantes podem debandar do partido em Araras, irritados por sequer terem sido consultados sobre a atual situação.

Cenário 2018

Com a filiação de Nelson Brambilla ao PSB, o cenário político em Araras para a eleição de 2018 começa a se desenhar. Araras sempre teve muitas dificuldades em eleger deputado, seja estadual ou federal, em virtude de seu número de eleitores (cerca de 95 mil) não suficiente para dividir votos e ainda assim dar vitória a algum. Quem já foi deputado anteriormente, sempre precisou de milhares de votos de outros municípios. Brambilla deve ser candidato a deputado estadual, mas até o momento nenhum outro político local de “peso” se pronunciou publicamente de uma candidatura a deputado federal. O PSDB local não deve lançar candidato, pois o prefeito Pedrinho já anunciou que vai pedir votos para o deputado estadual Aldo Demarchi (DEM).

TORPEDO

“A área a ser desafetada, atualmente, é um vazio urbano e não cumpre sua função social, uma vez que equipamentos urbanos a serem edificados na mesma estão localizados nos bairros destinados às áreas residenciais, local de domicílio dos trabalhadores, que exercem atividades nos Distritos Industriais”.

Do prefeito Pedrinho Eliseu, ao justificar a destinação nova às áreas até então inutilizadas nos distritos industriais