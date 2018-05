Decisão do caso Pedrinho será publicada amanhã; tendência é que ele deixe o cargo

A decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) por escrito e oficial sobre o caso de Pedrinho Eliseu (PSDB) será publicada em acórdão amanhã. A...

A decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) por escrito e oficial sobre o caso de Pedrinho Eliseu (PSDB) será publicada em acórdão amanhã. A tramitação está oficializada pelo TSE.

A publicação do texto não deve trazer grandes novidades e deve seguir casos similares – em que se determina a saída do prefeito do cargo e novas eleições municipais. Se for similar aos demais casos, o acórdão do Caso pedrinho ainda manterá a dúvida sobre eventual participação de Eliseu em novas eleições a serem disputadas em Araras ainda esse ano para o cargo de prefeito. Mesmo assim o documento não deve derrubar a tese de que o prefeito que não tinha o registro em 2016, como Pedrinho, agora possa disputar o pleito suplementar. Também o mesmo documento não deve indicar explicitamente a possibilidade de Pedrinho disputar o pleito, ou seja, pode ser mantido o clima de indefinição.

Na prática, assim que o acórdão for publicado, o que muda mesmo, é que Pedrinho deverá deixar o cargo de prefeito em poucos dias – como já ocorreu em Rio das Ostras/RJ, onde o presidente da Câmara já assumiu o cargo.

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) negou em 19 de abril/16 o registro de candidatura de Pedrinho Eliseu (PSDB), que concorreu com o registro indeferido, mas permaneceu no cargo amparado por liminar concedida pelo ministro Gilmar Mendes (que não integra mais a Corte Eleitoral).

Porém num caso muito similar ao de Pedrinho o acórdão (espécie de sentença proferida pelos tribunais) já dá margem à interpretação de que Eliseu poderia mesmo participar de novas eleições em 2018, suplementares às de 2016.